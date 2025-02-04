搶打流感疫苗！林靜儀點名「1族群」：接種率真的⋯⋯

▲林靜儀貼出「112年度流感疫苗接種計畫成果」。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀）

記者曾筠淇／綜合報導

小S昨（3）日發聲明證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。事件引發眾人關注，也有民眾因此注意到流感疫苗的重要性。衛福部政務次長林靜儀今（4）日貼出各族群的流感疫苗接種率，直言「50-64歲成人的接種率真的⋯⋯」。

林靜儀在臉書粉專發文表示，有很多朋友都注意到流感疫苗的重要性，「現在請翻開你家的月曆，在十月那張，寫上『流感疫苗接種』」。她指出，每年流感都有不同的流感病毒株，因此進入秋冬流感季節之前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。

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從林靜儀貼出的「112年度流感疫苗接種計畫成果」可見，50至64歲成人的接種率為18.8%，65歲以上長者（含機構對象）的接種率為53.6%；111年度，50至64歲成人的接種率為18.7%，65歲以上長者（含機構對象）的接種率為53.9%；110年度，50至64歲成人的接種率為13.4%，65歲以上長者（含機構對象）的接種率為45.8%。

林靜儀直言，「50-64歲成人的接種率真的⋯⋯」，請大家答應她，符合公費資格的人，今年年底記得及早接種，也鼓勵長輩接種流感疫苗。她強調，疫苗並不是事到臨頭才要接種的，請大家依照疾管署建議的時程，早點完成接種，「早點安心，不好嗎？」

貼文底下，網友也紛紛回應，「每年十月風雨無阻的既定待辦事項，自費也會馬上打」、「拜託不要挑廠牌！！每個廠牌都很好」、「一開始公告我就去打了」、「謝謝次長的不斷提醒」、「未到公費年齡，所以每年都會先去診所預約自費疫苗」。