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DeepSeek傳為改用中國國產GPU做準備　跳出輝達限制

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

文／中央社

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的大語言模型繞過美國人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）的CUDA框架，據報導，DeepSeek正為未來適配中國國產GPU晶片做準備。

香港星島日報網今天引述陸媒報導，輝達的「統一運算架構」（Compute Unified Device Architecture，CUDA）能大幅降低研發大模型的難度，獲全球開發商使用，讓輝達在人工智慧（AI）發展上擁有壟斷地位。

報導並引述美國科技網站指出，DeepSeek使用輝達的H800晶片進行訓練時，使用了輝達的底層硬體指令PTX（Parallel Thread Execution）語言，而不是高級編程語言CUDA。

北京航空航太大學副教授黃雷表示，繞過CUDA意味著DeepSeek可以直接根據GPU的驅動函數做一些新的開發，進而實現更加細微性的操作。

報導說，DeepSeek擁有一些擅長寫PTX語言的內部開發者，若之後使用中國國產GPU，DeepSeek在硬體適配方面將更得心應手，DeepSeek只要了解這些硬體驅動提供的一些基本函數介面，即可仿照輝達GPU硬體的程式設計介面寫相關代碼，進而讓自家大模型更加容易適配中國國產硬體。

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