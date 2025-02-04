「防疫」到底砍多少？　藍白統刪60%衛福部媒宣費、原凍疫苗採購2.7億

▲中央總預算案「防疫業務」。（圖／翻攝自Facebook）



記者杜冠霖／台北報導

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸過世。有網友稱疾管署被藍白大砍預算，不能宣傳防疫。藍委李彥秀反駁，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，一毛錢都沒刪「要多少，給多少！」、民眾黨發言人陳智菡也痛批側翼造謠。實際上，在野黨在此次總預算中，共計刪除衛福部60%宣傳預算及凍結70%業務費用，引起多個醫師公會串聯反彈，另也有藍委涂權吉、邱鎮軍、蘇清泉提案凍結2億7千萬疫苗預算，輿論發酵後縮手改凍結1千萬。

總預算攻防延燒至今，藝人大S因流感離世，也讓衛福部相關預算被搬上檯面討論，在野黨在此次總預算中，共計刪除衛福部60%宣傳預算及凍結70%業務費用，後併通案處理。當時，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會，以及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫師協會聯合聲明，當預算刪減到民眾不知哪些資源可供利用、凍結到各項健康促進計畫都停擺，被刪減凍結的就是人民健康。

聲明提到，衛福部宣傳預算是增強對疾病認知，非一般公關用途，若未經細思驟然刪除這筆預算，疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導恐受影響。當民眾對政府政策的理解和支持不足，將會影響政策效果，如發生疫情無法宣導，將導致防疫工作受阻，疾病恐因此蔓延。

民進黨議員張之豪則指出，疾管署統計，去年10/1至今年1/20，已累計525例流感併發重症，107例死亡。國民黨立委為了癱瘓國家、鬥爭弄權，提案凍結2億7千萬的疫苗預算。現在，還有20萬劑流感疫苗，免費、不限年齡，沒人施打。

張表示，在去年十月，就已經自費在診所注射流感疫苗。自費一劑好像是$1000。在夏天就先預約時要付清全額。不保證不感染，但光預防重症或併發其他病症，就值得。但一般人不一定知道現在流行甚麼病毒。他們甚至不一定知道，不過就是個流感，有甚麼好緊張的？但本季光在日本就已有950萬人感染流感，更不用說可能併發的其他病症，或者新型的武漢肺炎（Covid）。

張強調，要讓人知道現在在流行哪些危險的病毒、要讓人知道有疫苗可以注射，要讓人知道2025年起，流感疫苗已經公費，要讓疾管署有足夠的預算去宣傳、研發、採購、派發，讓人不至於感染產生憾事。國民黨立委為了癱瘓國家、鬥爭弄權，提案凍結2億7千萬的疫苗預算。後來在民進黨團強力攻防之後，讓此案降至凍結1千萬。

北市議員許淑華也質疑，國民黨亂刪預算，連防疫預算都不放過，這些民代已經不是「正常地」行使職權，監督政府，而是拿人民的生命，當作政治攻防工具。她提醒，流感是由流感病毒引發，毒性強、傳染性高、變異性大，相比感冒更可能出現致命情形，如近期有身體不適請儘速就醫，尚未施打疫苗者也請空出時間前往接種，降低重症及死亡風險。