大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」　律師：寫遺囑也沒用

▲大S驟逝後，遺產及未成年子女監護權問題備受關注。（圖／翻攝自微博）

記者賴文萱／高雄報導

女星大S徐熙媛於日本突然逝世，令不少粉絲感到震驚惋惜，身後留下的龐大遺產及兩名未成年子女的監護權歸屬，也成為焦點。兩岸律師鄭瑞崙指出，大S過世後，汪小菲依法會直接成為未成年一女一子的監護權人，就算有寫遺囑指定也沒用。至於遺產部分，若沒有遺囑，依法由配偶具俊曄及兩名未成年子女共同繼承，各1/3。

大S驟逝消息震驚演藝圈，由於大S前夫汪小菲來自中國大陸，現任丈夫為韓國男星具俊曄，其遺產的歸屬和子女的監護權問題，成為後續關注焦點。

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瑞瀛法律事務所兩岸律師鄭瑞崙指出，根據台灣的涉外民事法律適用法及兩岸人民關係條例，徐熙媛的遺產分配須以台灣法律來判斷繼承人的資格和繼承順位。

他指出，依據台灣《民法》規定，未成年子女因父母離婚而由父或母單獨監護子女，當單獨監護子女的父或母過世時，另一方會當然成為孩子的監護權人。因此，大S過世後，汪小菲依法會直接成為二名未成年子女的監護權人，子女也由汪小菲扶養。

▲大S日本驟逝震驚演藝圈，粉絲不捨惋惜。（圖／翻攝自大S微博）

鄭瑞崙進一步提到，就算大S生前有寫遺囑，指定由他人擔任二名未成年子女的監護權人，也沒有用，除非她過世時，汪小菲也已經過世了，這樣的遺囑指定才會有效。

另有消息透露，大S生前或許已立下遺囑，將其個人財產都留給了自己的母親和兩個孩子，但根據法律規定，她的現任丈夫具俊曄雖是韓國人，仍有權繼承遺產。

鄭瑞崙說明，根據台灣的涉外民事法律適用法，以「被繼承人死亡時所屬國籍」的法律為準，也就是說，要以台灣法律來判斷繼承人的資格和繼承順位。

針對遺產，根據台灣民法規定，配偶具俊曄是當然繼承人，若大Ｓ沒有遺囑時，遺產依法由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各1/3。若在有遺囑的情況下，因台灣民法有保障繼承人最低的繼承權，也就是「特留分」，如果法定繼承人分到的遺產低於特留分，特留分被侵害的繼承人，可以主張自己的權益。

而配偶的特留分為其應繼分（應該繼承部分）的一半，所以具俊曄的特留分是1/6，具俊曄可以向受遺贈人或其他繼承人主張這遺囑有侵害他的特留分，主張自己的權益。

▲瑞瀛法律事務所兩岸律師鄭瑞崙分析大S子女監護權及遺產分配問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於大S生前所住的台北豪宅，因汪小菲曾曬出公證書，力證該房產是他出資購買，只是因在台灣沒有帳戶，所以用徐熙媛名義購買，後續豪宅歸屬問題受到關注。

鄭瑞崙表示，因為依據台灣的法律規定，原則上房產所有權的歸屬以登記為準，但如果汪小菲能夠證明他實際上是房產的出資人，並且與徐熙媛之間有借名登記的約定情況，可以通過訴訟來主張自己的權益。

因為現在台北豪宅的登記名義人是大Ｓ，若汪小菲認為這套以大S名義購買的台北豪宅是屬於借名登記，實際所有權是自己的，日後可以大Ｓ的全部繼承人為被告，依照借名契約終止後，提起請求返還房屋之訴，打官司要回豪宅。