日本25年最嚴重流感！　5旬港女染病兼「甲型鏈球菌」返港危殆

▲林緯遜指出，赴日旅客大多仍未戴口罩。（圖／VCG）

文／香港01

藝人徐熙媛（大S）早前於日本旅遊，感染流感併發肺炎病逝。日本衛生部門公布，當地去年12月最後一周錄得的流感宗數，創下25年來最高紀錄。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，日本社區近期流行多種病毒和細菌，增加患者出現併發症的風險。一名5旬香港女子近期到日本大阪外遊後求醫，確診感染甲型流感及甲型鏈球菌，情況危殆，一度瀕死，入住深切治療部留醫。林緯遜呼籲港人外遊時帶口罩，防範感染傳染病。

5旬病人遊日患病 情況危殆入ICU

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，近期一名50多歲女患者由大阪返港後向他求醫，確診患甲型流感，以及俗稱「食肉菌」的甲型鏈球菌。她情況危殆，一度進入深切治療部接受治療數日才情況穩定。病人本身沒有長期慢性病，但又於兩種病毒及細菌夾擊，令她患上重症。

日本流行多種病毒及細菌 患病嚴重性增

林緯遜又指目前日本社區中仍流行多種病毒及細菌，如自去年年初爆發的甲型鏈球菌，令遊日港人有機會患上流感併發其他疾病，增加嚴重性。「原本你流感已經搞差個呼吸系統，就算有機會復原，但如果另一個病菌致命性高，就更加嚴重危險。」

日本今季流感創1999年以來最嚴重

日本去年12月23日至29日，有超31萬人確診流感，是2023年同期的三倍，創下自1999年以來最高的每週紀錄。日本共同社上月亦報道，1月6日起一周內，日本約5000間定點醫療機構錄得逾17萬名流感患者，平均每家機構錄得35.02人，連續四星期超過30人的警報水平。

林緯遜建議外遊港人儘早接種疫苗，以防患嚴重併發症；在人多的室内地方，如地鐵、巴士中帶好口罩，並隨身帶備流感快測，若發現感染流感則儘快求醫及好好休息，減少外出，從而降低患重症風險。

目前在大阪旅行的家庭醫生林永和指，不少當地人佩戴帶口罩，旅客則較少。他呼籲長者、小童和慢性病患者等高危人士在多人的地方佩戴口罩，並勤洗手，防止感染流感。他表示市民出遊時可帶備流感快測包和血氧測量儀，如確診流感或血氧持續低於95，可根據自身情況服藥或求醫。

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