　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日本25年最嚴重流感！　5旬港女染病兼「甲型鏈球菌」返港危殆

▲日本。（圖／VCG）

▲林緯遜指出，赴日旅客大多仍未戴口罩。（圖／VCG）

文／香港01

藝人徐熙媛（大S）早前於日本旅遊，感染流感併發肺炎病逝。日本衛生部門公布，當地去年12月最後一周錄得的流感宗數，創下25年來最高紀錄。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，日本社區近期流行多種病毒和細菌，增加患者出現併發症的風險。一名5旬香港女子近期到日本大阪外遊後求醫，確診感染甲型流感及甲型鏈球菌，情況危殆，一度瀕死，入住深切治療部留醫。林緯遜呼籲港人外遊時帶口罩，防範感染傳染病。

5旬病人遊日患病　情況危殆入ICU

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，近期一名50多歲女患者由大阪返港後向他求醫，確診患甲型流感，以及俗稱「食肉菌」的甲型鏈球菌。她情況危殆，一度進入深切治療部接受治療數日才情況穩定。病人本身沒有長期慢性病，但又於兩種病毒及細菌夾擊，令她患上重症。

日本流行多種病毒及細菌　患病嚴重性增

林緯遜又指目前日本社區中仍流行多種病毒及細菌，如自去年年初爆發的甲型鏈球菌，令遊日港人有機會患上流感併發其他疾病，增加嚴重性。「原本你流感已經搞差個呼吸系統，就算有機會復原，但如果另一個病菌致命性高，就更加嚴重危險。」

日本今季流感創1999年以來最嚴重

日本去年12月23日至29日，有超31萬人確診流感，是2023年同期的三倍，創下自1999年以來最高的每週紀錄。日本共同社上月亦報道，1月6日起一周內，日本約5000間定點醫療機構錄得逾17萬名流感患者，平均每家機構錄得35.02人，連續四星期超過30人的警報水平。

林緯遜建議外遊港人儘早接種疫苗，以防患嚴重併發症；在人多的室内地方，如地鐵、巴士中帶好口罩，並隨身帶備流感快測，若發現感染流感則儘快求醫及好好休息，減少外出，從而降低患重症風險。

目前在大阪旅行的家庭醫生林永和指，不少當地人佩戴帶口罩，旅客則較少。他呼籲長者、小童和慢性病患者等高危人士在多人的地方佩戴口罩，並勤洗手，防止感染流感。他表示市民出遊時可帶備流感快測包和血氧測量儀，如確診流感或血氧持續低於95，可根據自身情況服藥或求醫。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S家屬證實前「律師、旅遊團」先爆料　林智群：其實不OK
快訊／11縣市低溫特報！寒流急凍跌破10度
大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭：汪小菲是關鍵
486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除
爆大S死訊「還要台灣人道歉」　粉專關閉了
快訊／台中酒店女會計離奇墜樓亡！
大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言
被大S嚇到！「疫苗掛號暴增10倍」　檢察官也來問
正妹警露乳溝拜年遭關切！　長官：她主動下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日本25年最嚴重流感！　5旬港女染病兼「甲型鏈球菌」返港危殆

金價2024共創新高40次！　陸銀樓老闆坦言：怕凍漲也怕漲太快

大S去世…日本流感衝熱搜！　專家籲：緊抓自救「黃金48小時」

觀光小兩會該談什麼？　邱垂正：揮別兩岸觀光1.0亂象

賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

大S過世！汪小菲3度換頭貼…女兒合照又變全黑　網傻眼：戲真多

陸網友DeepSeek寫詩哀悼大S：像一片羽毛輕輕落在時光的褶皺裡

邱垂正再籲大陸「體會我方善意」　觀光小兩會儘速溝通

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣人民和平心聲

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

日本25年最嚴重流感！　5旬港女染病兼「甲型鏈球菌」返港危殆

金價2024共創新高40次！　陸銀樓老闆坦言：怕凍漲也怕漲太快

大S去世…日本流感衝熱搜！　專家籲：緊抓自救「黃金48小時」

觀光小兩會該談什麼？　邱垂正：揮別兩岸觀光1.0亂象

賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

大S過世！汪小菲3度換頭貼…女兒合照又變全黑　網傻眼：戲真多

陸網友DeepSeek寫詩哀悼大S：像一片羽毛輕輕落在時光的褶皺裡

邱垂正再籲大陸「體會我方善意」　觀光小兩會儘速溝通

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣人民和平心聲

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

超商吃貢丸噎到險喪命！女昏迷唇發紫無法呼吸　警消及時救命

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

研調：輝達登全球第3大半導體廠　美光躍居第6

2025北市首筆交易「意外親民」　信義區華廈2260萬賣

《影后》跟蹤男加入民視八點檔！　劇組遇好友竟是金鐘男星

女子網購樹苗與「偷渡蛙」傻眼對看　霸氣收編讓牠住豪宅

川普助攻！台銀黃金存摺刷3005元天價　50公克放1年賺近5萬

快訊／11縣市低溫特報！寒流影響　急凍跌破10度

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

大陸熱門新聞

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

陸版「鋪路爪」雷達曝光！

大S去世！專家籲：流感自救「黃金48小時」

金價屢創新高！陸銀樓老闆坦言：怕漲太快

陸流行「冰糖龜蜜」！網試吃後…面有難色

大S過世！汪小菲黑色頭貼又換了

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

鞭炮害賓士燒成廢鐵…正妹車主淡定比YA

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

賴清德開工被嗆　台商衝出喊：當家不要鬧事

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

大S過世衝微博熱搜第1 陸網淚：假的對吧

陸網友DeepSeek寫詩哀悼大S：像一片羽毛輕輕落在時光的褶皺裡

更多熱門

相關新聞

北市流感疫苗「只剩6200劑」　昨單日6千人搶打

北市流感疫苗「只剩6200劑」　昨單日6千人搶打

大S因染流感併發重症肺炎猝逝，不少民眾積極搶打疫苗，台北市衛生局今表示，截至4日上午9時庫存量約6,200劑，預估將於近日使用完畢。

486先生道歉了！文章暫不刪除

486先生道歉了！文章暫不刪除

綠稱藍利用大S死訊壓罷免　朱立倫嗆無善念

綠稱藍利用大S死訊壓罷免　朱立倫嗆無善念

大S猝逝掀打疫苗潮！高雄一夜打掉6千劑

大S猝逝掀打疫苗潮！高雄一夜打掉6千劑

赴日生病？「就診指南」網站在這

赴日生病？「就診指南」網站在這

關鍵字：

流感日本大S日本旅遊

讀者迴響

熱門新聞

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面