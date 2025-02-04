大S家屬證實前「律師、旅遊團」搶先爆料　林智群：其實不OK

▲大S徐熙媛因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大S猝逝消息讓許多人震驚，但在家屬證實之前，就陸續有粉專、自稱律師朋友、自稱旅遊團朋友走漏風聲。對此，網紅律師林智群直言，不管是導遊還是律師，其實都不OK。貼文曝光後，底下網友也認為沒必要搶在家屬前面爆料。

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文表示，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布。48歲，日本流感疾病。」粉專也在留言處透露相關資訊，包含已婚女士，有小孩、老公是外國人、《流星花園》年代，諸多線索讓網友猜測是大S。後來因挨批，粉專甚至還說，「過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」

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本站曾報導《大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗》，在家屬證實消息之前，有網友爆料朋友在日本接了S家人的旅遊團，指出大S病逝時間；微博還流傳另一個對話截圖，是另名網友透露大S死訊，並稱消息來自於朋友、汪小菲的律師。

對此，林智群發文表示，其實明星的私事在還沒有正式確認之前，八卦就已經滿天飛，而這也代表著那些導遊、律師都不OK。

貼文底下，不少網友也表示，「然後那個粉專，一副自己沒錯的感覺最好笑」、「他們還是有自己的隱私，人家要不要公布那是他們的事情，大家真的都沒有必要去大嘴巴」、「人家當事人家屬想公布，自己會公布。如果家屬不公布，那也不要去好奇」。