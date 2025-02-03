大S猝逝　出國「突發疾病」怎辦？外交部公開24小時急難救助專線

▲外交部表示，當民眾在國外需要就醫時，可透過駐外館協助，提供醫院資訊與翻譯人員名單；外交部也設有24小時急難救助服務專線。（圖／CTWANT）



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藝人大S（徐熙媛）在日本病逝，引起民眾對於在國外患病時「該如何獲得協助」的擔憂。對此，外交部表示當民眾需要就醫時，可透過駐外館協助，提供醫院資訊與翻譯人員名單；外交部也設有24小時急難救助服務專線。旅遊專家還建議，也可上僑委會官網搜索「急難救助」資訊，向各地僑胞成立、遍布全球的115個「急難救助協會」求助。

藝人大S近日在日本病逝，消息傳出引起各界關注。近年國人出國旅遊，已經不滿足於傳統跟團模式，越來越多人喜歡透過自由行來一趟滿足個人喜好的深度之旅。不過隻身在外，如果遇見意外導致生病、受傷，可能會遇到語言不通的問題，無法精準傳達自己遇到的狀況向他人求助。

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據《公視新聞網》報導，外交部3日表示，民眾可尋求駐外館協助，提供醫院資訊與翻譯人員名單。外交部發言人蕭光偉提醒，如果在國外旅遊遇到急難救助事件，請務必與我國當地駐館聯繫，駐館同仁會設法為國人提供必要協助。如果無法順利與當地駐外館取得聯繫，還可撥打旅外國人急難救助全球免付費專線「800-0885-0885」，該專線會為國人提供24小時服務。

此外，國人也可以上僑委會官網搜尋「急難救助」，瞭解由全國各地熱心僑胞建立，為國人提供關懷援助的急難救助組織。目前全球各地區已有115個急難救助組織。以日本為例，就包含關東、關西、沖繩、橫濱靜岡與北海道等5個急難救助協會。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，「僑胞們所建立的急難救助協會，覆蓋率遠大於外交部，因為外交部的駐外館有限，不是每個城市都有。但是台商組織、台商會、僑胞僑社卻遍布各地。因此旅外的國人有生病受傷情況、緊急就醫、急難救助，大部分都可以尋這些管道來做相關協助。」

李奇嶽還表示，為避免求助無門，除了僑胞社團，像是世界台商會、華商會，都能給予國人在海外相關協助。而民眾出國前也應當購買旅遊平安險，以備不時之需。

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