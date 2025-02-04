經濟部擬在美成立「台灣投資貿易中心」　李彥秀：賠了夫人又折兵

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，經濟部對此提出在美國成立台灣投資貿易中心因應措施。對此，國民黨立委李彥秀指出，川普最在乎的是「貿易逆差」，但經濟部此舉無疑是「賠了夫人又折兵」，企業赴美投資設廠無法直接改善「台美貿易順差」，反而變相的鼓勵台灣企業出走。郭智輝對於國際局勢與經濟戰略的常識如此貧乏，讓人瞠目結舌。

李彥秀指出，經濟部長郭智輝上任超過八個月，到現在仍然是「狀況外」，不僅頻頻放砲失言，對國際政經局勢更是完全外行，去年11月，中央銀行總裁楊金龍就建議，因應川普2.0，政府應該多向美國購買能源、糧食以及軍品，縮短台美鉅額貿易順差，降低受到美方貿易報復的可能，「楊金龍說話，郭智輝到底有沒有在聽？」

李彥秀批評，郭智輝又忘記自己經濟部長的身份，思考政策還是從企業董事長的角度出發，企業強調的是「趨吉避凶」，而國家經濟戰略首要考量是「根留台灣」，經濟部要在美國成立「投資貿易中心」，協助企業評估美國各州投資環境，「這不是淘空台灣，什麼才是淘空台灣？」事實上，台灣對美投資，過去10年成長30倍，更是台灣第一大投資標的，郭智輝把自己當成「美國在台招商局長」，請問，要這等經濟部長有何用處？

「郭智輝完全劃錯重點，搞錯方向」，李彥秀說，川普最在乎的是「貿易逆差」，中國大陸、加拿大、墨西哥是美國前三大貿易夥伴，去年，台灣對美貿易出超再創648億美金的歷史紀錄，成長率更高達驚人的82%（2023年356億美元已經是歷史紀錄）。經濟部此舉無疑是「賠了夫人又折兵」，企業赴美投資設廠無法直接改善「台美貿易順差」，反而變相的鼓勵台灣企業出走。

李彥秀批評，郭智輝做為經濟部長，對於國際局勢與經濟戰略的常識如此貧乏，讓人瞠目結舌，民進黨政府真的應該慎重考慮「另請高明」，讓懂經濟的人來。