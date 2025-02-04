大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭1原因：汪小菲是關鍵

▲大S與汪小菲離婚後，隔年與具俊曄舊情復燃。（圖／翻攝自微博）



記者施怡妏／綜合報導

女星徐熙媛（大S）染上流感併發肺炎不幸驟逝，享年48歲，由於大S擁有數億身價，包括房產、投資等各項資產，離世後其遺產分配問題備受外界關注，蘇家宏律師就指出，大S若沒有立遺囑，由配偶具俊曄與兩個小孩平均繼承，但由於小孩未成年，孩子的監護人有極大的法律權利，也就是親生父親汪小菲。

蘇家宏律師在臉書發文，由於大S的小孩未成年，配偶具俊曄是繼父（姻親關係），未來要面對到的繼承問題比想像中複雜。大S若未立下遺囑，遺產將依法定繼承規定，由配偶具俊曄與兩名子女平均分配，每人可繼承三分之一的遺產。然而，由於孩子未成年，財產的管理權將由法定代理人（監護人）主導。

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根據法律規定，當父母一方過世，另一方自動成為孩子的監護人，因此，汪小菲就是小孩的監護人，律師指出，「這將影響遺產的分配狀況，而且未來管理使用遺產時，孩子的監護人有極大的法律權利。」若大S的母親或其他家人想擔任監護人，則必須提出汪小菲有「不能」行使、負擔對於未成年子女之權利義務，或濫用權利，監護權才有可能改變。

另一方面，由於大S與具俊曄的婚姻是在兩年多前「再婚」，具俊曄能拿到的財產分配金額有限，大部分遺產將由兩名子女繼承。因此，如何協商遺產分割，將成為汪小菲與具俊曄之間的重要課題。蘇家宏律師指出，「分割遺產後，大部分遺產也將由汪小菲『為子女利益』管理使用的機會較高」。

針對此事，蘇家宏律師也提醒，許多人擔心離婚後若自己突然過世，前配偶將管理留給孩子的財產。為避免此情形，立下一份有效的遺囑並指定遺囑執行人，或是透過遺囑信託，將財產妥善管理，確保遺產運用在未成年子女身上。

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