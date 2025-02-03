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完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團南下，今（3日）全台大降溫。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今（3日）強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，北部及宜蘭整天濕冷，氣溫呈現一路下降的趨勢，其他地區也逐漸轉冷。對此，前氣象局長鄭明典表示，這次只有部分的冷空氣往南影響台灣就很有感，因為這次是很完整的分裂極渦接近，外流的空氣很冷，今天白天也會「降溫明顯」。

鄭明典今天下午在臉書發文指出，今天白天也「降溫明顯」，最冷的空氣偏北影響日、韓，只是部分的冷空氣往南就很有感，「因為這次是很完整的分裂極渦接近，外流的空氣很冷！」此外，鄭明典也提醒，極地冷空氣有出海徵兆，一部分冷空氣將往南影響台灣，未來幾天也會感受到降溫。

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▲今天白天降溫明顯。（圖／氣象署）

▲今天白天降溫明顯。（圖／氣象署）

中央氣象署預估，明（4日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；北台灣及金門低溫9至11度，其他地區及澎湖低溫10至14度，其中中部以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。

天氣方面，清晨至上午北台灣地區仍有局部短暫雨，但上午乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區明天仍有局部短暫雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

到了周三（5日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，水氣增加轉濕冷，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，周四至周五白天（6日至7日白天）強烈大陸冷氣團稍減弱，但雲多水氣多，各地天氣仍較涼，受華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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