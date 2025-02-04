大S驟逝「打不打流感疫苗」掀熱議　醫師沈政男曝重點錯了

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎離世，享年48歲。醫師沈政男認為，大S病逝要討論的不是打不打流感疫苗，因為大S不是高風險族群，「如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用」，而且人生的風險管控也不是這樣做的，重點是當時醫院有無給予克流感之類的藥物。

▲大S病逝，讓許多演藝圈親友、粉絲相當難過。（資料照／記者李毓康攝）

關於大S因感染流感併發肺炎離世的事，沈政男3日在臉書發文分享自己的看法，他指出，流感疫苗第一波開放給65歲以上族群施打，打不完再開放給50歲以上族群，如果還是打不完，才會開放給所有人施打，而大S並非高風險族群，大S病逝要討論的也不是打不打疫苗的問題，「她如果有打流感疫苗，才是一件怪事！因為，根本不是高風險族群。如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用。」

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沈政男表示，流感重症，尤其是死亡，在50歲以下的風險低到幾乎可以忽略，假如連這樣的風險都要小心，那生活中至少有其他上百件事情必須更小心，防疫政策也不會這麼做，比較值得探究的是，大S在就醫過程中，醫院有沒有給予克流感之類的藥物，「以公費克流感的使用條件來說，一開始大S也不符合，但至少在第二次就診，就應該給予使用，或者鼓勵自費使用，當然如果自己知道，也可以要求自費使用。即使沒有考慮減緩重症的問題，至少可以減輕上呼吸道症狀，對旅遊品質也有幫助。」

沈政男提到，另外還有2個問題尚待釐清，分別為日本的醫院有無建議住院、送到東京的大醫院後有無使用葉克膜，甚至有人覺得如果大S是在台灣接受治療，或許不會病逝，這當然有幾分道理，一來，台灣的醫療環境是大S熟悉的，二來，在台灣要得到醫學中心等級的醫療會比較快速，尤其是葉克膜，但不管如何，50歲以下因流感死亡，在台灣或日本都是極為罕見的，他也為大S的驟逝感到惋惜，「她的一生，幸運，也應該是幸福，雖然早逝，卻有別人幾輩子都沒辦法獲致的豐富與精彩。」

● 本文已獲醫師沈政男授權引用。