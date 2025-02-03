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地震亂雙鐵「初二17萬人被延誤」　交部首啟動運具聯防奏效

▲▼交通部政務次長伍勝園說明春節疏運成效。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長伍勝園(右3)率隊說明春節疏運成效。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

南部震不停打亂春節疏運，其中初二(1月30日)高鐵91班車延誤，影響15.4萬人，台鐵44列車誤點，1.6萬人行程受影響，交通部首度啟動「運具聯防」，由台鐵支援影響較嚴重的高鐵，快速紓解人潮。交通部表示，「運具聯防」發揮成效，228連假也會評估考量啟動聯防。

春節疏運面臨地震考驗，其中1月30日初二嘉義大埔發生規模5.6地震，高鐵91列車因此延誤，累積誤點2459分鐘，影響15萬4718名旅客；台鐵當天也有44列車延誤，累積誤點1265分鐘，1萬6895名旅客受到影響，平均每列車誤點25分到40分鐘。

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交通部政務次長伍勝園表示，根據AI大數據事前預估，春節初二到初四是高峰，事後驗證與預估的差不多，AI技術運用相當準確。

疏運期間，初二鐵道受到地震影響。伍勝園指出，根據規定，地震震度達一定標準列車須暫時停車，並由人員巡檢，沒有問題才提速行駛，雙鐵都受到影響，但高鐵因誤點情況較嚴重，有列車延誤1個小時，為紓解人潮，首度啟動「運具聯防」，台鐵列車增停與高鐵共構的新烏日站、新左營站，並開放自由座，來不及補票不多收票價。

此外，高鐵也規劃引導台鐵旅客搭乘自由座，公路客運亦協助於中斷路段辦理旅客接駁。相關因應措施，也已透過雙鐵官網、1968APP等推播讓民眾提早掌握因應。伍勝園表示，大年初四為北上運量最尖峰時刻，他特地挑這天前往台中前進指揮所視察，當日雖是疏運高峰期間，車站及車廂內皆未見擁擠情形，顯示雙鐵聯合疏運引導措施奏效。

伍勝園表示，這次雖有地震天災等外力影響，但台鐵和高鐵都很努力疏運，運具聯防策略也奏效，未來將按照該機制運作，228連假也會評估考量「運具聯防」。

▲▼交通部政務次長伍勝園說明春節疏運成效。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長伍勝園(左2)說明春節疏運成效。（圖／記者李姿慧攝）

春節除鐵路聯合疏運快速紓解人潮外，國道客運等公共運輸也繳出漂亮成績單。伍勝園指出，國道客運推出史上最大優惠，90條路線推出平均6折，台北到台中200元有找，國道客運運量日均量提升5%，另台鐵、高鐵全部運量也都有提升，春節大眾運輸疏運成果非常不錯。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦則表示，今年春節9天連假，較去(113)年7天長，台鐵及高鐵日平均運量與去年大致持平，但國道客運因推出國道客運史上最高6折優惠之吸引，即使今年假期長，使旅客較為分散，日平均運量仍較去年上升達5%；另就整體運量觀之，國道客運今年共計122.5萬人較去年增加高達31%，成效非常亮眼；台鐵計802萬人，較去年增加18.7%、高鐵有254萬人，較去年增加21.5%，顯示大眾運輸系統運量均有明顯成長。

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