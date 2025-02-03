　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

▲▼2025台商春節活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2025大陸台商春節活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在美福大飯店舉辦，總統賴清德親自出席，並向台商致意。出席活動的南昌台協榮譽會長陳永和表示，希望經濟以台商先行，持續擴大兩岸交流，包含放寬專業人士來台交流、擴大開放陸客來台，以及增加兩岸定期航班。

陳永和在活動開始前接受媒體訪問，他提到，台商在大陸耕耘多年，對大陸經貿做了很多的貢獻，也培養了很多大陸的人才，所以持續兩岸經貿人士來台旅遊，對大陸台商在大陸的經營，還有全球的佈局是有很大的幫助，「希望政府能夠開放大陸商業人士來台交流（商務來台交流）更方便的申請。」

▼南昌台協榮譽會長陳永和。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會「2025大陸台商春節活動」。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸民眾來台旅遊的部分，陳永和說，台商也希望能盡快開放，現在上海、福建已經開始規劃，但是希望能擴大更多的點，「開放大陸人民來台旅遊，對台灣的形象是正面的，對台灣人民對台灣的看法也是正向的，應該鼓勵讓更多的大陸人民來台旅遊，這也能增加台灣的觀光收入，對兩岸的經濟都有很大的幫助。」

開放定期航班方面，陳永和指出，希望能恢復疫情之前所有的定期航點，目前只有15個定期航點在飛，其實非常不方便，這兩年他往返南昌都得到上海、香港轉機，比直飛浪費了至少3倍、4倍的時間。

南昌台協榮譽會長王恩國則認為，兩岸關係的好壞其實取決美中關係的博弈，從川普上任之後宣布對大陸加徵10%的關稅，加上AI晶片的禁令等，他個人對未來兩岸關係的發展不是太樂觀，「兩岸關係應該很難回到過去國民黨執政時的熱絡。」

▼南昌台協榮譽會長王恩國。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會「2025大陸台商春節活動」。（圖／記者蔡紹堅攝）

王恩國提到，雖然悲觀，但兩岸還是可以在雙方的交流中建立互信，降低彼此的仇恨、增加善意，「希望全世界多一點和平、少一點衝突，兩岸能夠多多交流，這是我們身為台商所期許的。」

另外，美國總統川普日前宣布對大陸加徵10%關稅，王恩國說，他在過年期間碰到的一些台商朋友，不少都已經針對未來加徵關稅進行規劃，包含移轉在大陸的部分生產基地等。

亞洲台商總會總會長林凱民主要在馬來西亞發展，他透露，大陸台商供應鏈的轉移，早在川普上任之前就已經在進行，在「川普2.0」的影響下，相信未來會有更多大陸台商移轉到東南亞，「其實不只是台商，陸商轉移到東南亞的更多。」

▼亞洲台商總會總會長林凱民。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會「2025大陸台商春節活動」。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國際「4地」疫情上升！疾管署曝各國「流感病毒株」
救護車載走大S「半夜又送回來」　醫嘆：4次就醫卻反覆要她回家
大S過世！汪小菲黑色頭貼又換了
快訊／00878開獎！配息小縮水　2／20除息
大S猝逝！「杉菜爸」董至成心痛曝最後對話　哽咽：這麼好的女孩
大S流感併發肺炎猝逝！日本疫情去年底「最高峰」　950萬人染
LIVE／大S流感病逝　疾管署緊急說明最新疫情
大S病逝日本...唐綺陽21字悲痛發聲！示警「1星座」要注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

大S過世！汪小菲3度換頭貼…女兒合照又變全黑　網傻眼：戲真多

陸網友DeepSeek寫詩哀悼大S：像一片羽毛輕輕落在時光的褶皺裡

邱垂正再籲大陸「體會我方善意」　觀光小兩會儘速溝通

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣人民和平心聲

陸地方台男主播「雞冠頭」播新聞　自曝：理髮師過年很忙，是半成品

大S猝逝！陸名人好友發文哀悼　雷軍簡短三字「RIP」悼念

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

大S過世！「汪小菲」微博留言區被灌爆　網怒罵：你滿意了嗎

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

大S過世！汪小菲3度換頭貼…女兒合照又變全黑　網傻眼：戲真多

陸網友DeepSeek寫詩哀悼大S：像一片羽毛輕輕落在時光的褶皺裡

邱垂正再籲大陸「體會我方善意」　觀光小兩會儘速溝通

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣人民和平心聲

陸地方台男主播「雞冠頭」播新聞　自曝：理髮師過年很忙，是半成品

大S猝逝！陸名人好友發文哀悼　雷軍簡短三字「RIP」悼念

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

大S過世！「汪小菲」微博留言區被灌爆　網怒罵：你滿意了嗎

桃園市府新春團拜　張善政：持續推動有感政策

搶流感疫苗打爆診所電話！民眾喊：高端也行　接種人數多一倍

大S流感猝逝！台中醫院疫苗詢問度增加3成　院方：供應量充足

敘利亞汽車炸彈爆炸　至少15死15傷

北北桃推動永寧轉運站！2／17啟用設5月台　10公車路線看這裡

林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關　男單又進「新天敵」半區

搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

日本流感「愛子公主」也確診！旅遊必備3類藥、2週前打疫苗為佳

曝大S雪中送炭真實為人　陳珮騏淚謝「妳從未嫌棄」：請原諒我

【啊啊啊一起惡整到老】假牙丟杯裡 老公喝第二口才發現

大陸熱門新聞

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

大S猝逝！「日本流感」成微博火爆關鍵字 陸網驚：這麼嚴重嗎？

大S過世衝微博熱搜第1 陸網淚：假的對吧

陸版「鋪路爪」雷達曝光！

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

賴清德開工被嗆　台商衝出喊：當家不要鬧事

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

陸流行「冰糖龜蜜」！網試吃後…面有難色

大S猝逝！陸名人好友發文哀悼 雷軍簡短三字「RIP」悼念

大S過世！汪小菲黑色頭貼又換了

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

妹子「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了　

鞭炮害賓士燒成廢鐵…正妹車主淡定比YA

從「對台軍售」到「武裝台灣」　陸對台美軍事關係定性已改變

更多熱門

相關新聞

川普關稅戰　經濟部4招協助台商因應

川普關稅戰　經濟部4招協助台商因應

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，台灣赴墨西哥投資廠商超過300家，部分廠商在海外營運布局估將受到影響，也造成相關個股如廣達（2382）、緯創（3231）等今（3）日股價慘綠；對此，經濟部已啟動4項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣和平心聲

吳豊山喊話台商：向對岸傳達台灣和平心聲

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

賴清德開工被嗆　台商衝出喊：當家不要鬧事

賴清德開工被嗆　台商衝出喊：當家不要鬧事

宋濤赴廣東福建慰問台商　陳玉珍到場共賀新春

宋濤赴廣東福建慰問台商　陳玉珍到場共賀新春

關鍵字：

台商春節活動台商航點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面