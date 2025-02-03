賴清德首場台商春節活動　台商盼兩岸航點恢復、放寬商務來台

▲2025大陸台商春節活動。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在美福大飯店舉辦，總統賴清德親自出席，並向台商致意。出席活動的南昌台協榮譽會長陳永和表示，希望經濟以台商先行，持續擴大兩岸交流，包含放寬專業人士來台交流、擴大開放陸客來台，以及增加兩岸定期航班。

陳永和在活動開始前接受媒體訪問，他提到，台商在大陸耕耘多年，對大陸經貿做了很多的貢獻，也培養了很多大陸的人才，所以持續兩岸經貿人士來台旅遊，對大陸台商在大陸的經營，還有全球的佈局是有很大的幫助，「希望政府能夠開放大陸商業人士來台交流（商務來台交流）更方便的申請。」

▼南昌台協榮譽會長陳永和。（圖／記者蔡紹堅攝）



大陸民眾來台旅遊的部分，陳永和說，台商也希望能盡快開放，現在上海、福建已經開始規劃，但是希望能擴大更多的點，「開放大陸人民來台旅遊，對台灣的形象是正面的，對台灣人民對台灣的看法也是正向的，應該鼓勵讓更多的大陸人民來台旅遊，這也能增加台灣的觀光收入，對兩岸的經濟都有很大的幫助。」

開放定期航班方面，陳永和指出，希望能恢復疫情之前所有的定期航點，目前只有15個定期航點在飛，其實非常不方便，這兩年他往返南昌都得到上海、香港轉機，比直飛浪費了至少3倍、4倍的時間。

南昌台協榮譽會長王恩國則認為，兩岸關係的好壞其實取決美中關係的博弈，從川普上任之後宣布對大陸加徵10%的關稅，加上AI晶片的禁令等，他個人對未來兩岸關係的發展不是太樂觀，「兩岸關係應該很難回到過去國民黨執政時的熱絡。」

▼南昌台協榮譽會長王恩國。（圖／記者蔡紹堅攝）



王恩國提到，雖然悲觀，但兩岸還是可以在雙方的交流中建立互信，降低彼此的仇恨、增加善意，「希望全世界多一點和平、少一點衝突，兩岸能夠多多交流，這是我們身為台商所期許的。」

另外，美國總統川普日前宣布對大陸加徵10%關稅，王恩國說，他在過年期間碰到的一些台商朋友，不少都已經針對未來加徵關稅進行規劃，包含移轉在大陸的部分生產基地等。

亞洲台商總會總會長林凱民主要在馬來西亞發展，他透露，大陸台商供應鏈的轉移，早在川普上任之前就已經在進行，在「川普2.0」的影響下，相信未來會有更多大陸台商移轉到東南亞，「其實不只是台商，陸商轉移到東南亞的更多。」

▼亞洲台商總會總會長林凱民。（圖／記者蔡紹堅攝）

