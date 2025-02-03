大陸台商當面嗆賴清德　背景起底：參與中國統戰部活動、配合介選

▲廈門台商協會副會長葉永松嗆賴清德總統。（圖／記者陳冠宇攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日依往例出席「大陸台商春節活動」，不過在致詞結束後，台下的廈門台商協會副會長葉永松當場嗆聲，直呼當家不要鬧事，不希望大罷免。對此，經查葉永松的背景，他是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，事業版圖深耕中國，與中國政商關係緊密；而查詢公開資料也可發現，他去年也赴蘭州出席中國市委統戰部活動，而且他所屬的「廈門台商協會」，在國防安全研究院2019年報告中，就曾被點名疑似配合中國進行對台工作。

賴清德在致詞中，談及兩岸議題時表示，他的使命是要維持國家生存發展，而延續國家生存發展，談到國家必須先談到主權，有主權才有國家、有台灣才有中華民國；他也強調，台灣與中國共同敵人是天災地變，共同目標則是兩岸人民福祉。

賴清德強調，這樣的想法不是他當總統才這樣想，自己過去擔任立委、市長、院長一直都是如此。他認為兩岸應該要交流取代圍堵、對話取代對抗。

不過，在賴清德談話結束後，台下的廈門台商協會副會長葉永松當場嗆聲，直呼當家不要鬧事，不希望大罷免，他認為這樣子勞民傷財。

有關葉永松的背景，經查是廈門晶邦大酒店董事長、廈門台聚企業管理有限公司執行董事，事業版圖深耕中國，與中國政商關係相當緊密。

據了解，葉永松積極在中拓展事業版圖、多次發表親中言論，甚至曾參與中國統戰單位舉辦的台商活動等。根據公開資料顯示，在2019年時，葉永松出席致公黨廈門市委專職副主委主辦的「民主監督工作座談會」，以「落實惠台政策，實施融合發展」為主軸，討論對台工作細節。

根據廈門當地媒體鷺風報當時所刊載，「與會台商踴躍發言，一致認為習近平總書記一直以來關心關懷台胞台商台企，中央及省市各級惠台政策讓廣大台胞受益受惠，台胞們深受感動深表感謝」。

進一步調查去年（2024）的公開資訊，葉永松前往蘭州，出席中國市委統戰部、市工商聯等單位主辦的「慶陽市招商引資計畫推介會暨簽約儀式」和「算力賦能數位經濟發展專題會」活動。

在查詢過程中，以「台聚企业管理有限公司董事长叶永松」為搜尋關鍵字，也可以發現這幾年葉永松的足跡，可說是遍佈中國，包含淮安區、安徽區、吉安市、慶陽市、漣水縣等地。

除此之外，根據國防安全研究院在2019年所公布的報告，也點出葉永松所屬的「廈門台商協會」，疑似配合中國進行對台工作。回顧當時的時空背景，正適逢台灣2020年的總統大選年，國防院釋出的「近期中共透過台商組織對台統戰之觀察」報告，點出台企聯（全國臺灣同胞投資企業聯誼會）與各地「台灣同胞投資企業協會」聯合舉辦各種鼓勵台商返鄉投票活動。

事實上，根據相關皆報告顯示，台企聯長期受國務院台灣事務辦公室和中國民政部的指導，台辦系統官員也介入日常運作甚深。過去這段期間，「廈門台商協會」也有配合台企聯，舉辦「廈門台商協會返鄉投票大會」，預計動員5000人返鄉投票。

2019年的國防安全研究院報告就認為，相關做法很難不讓人聯想，國台辦在背後進行指導，透過台企聯與台商協會合作，企圖影響台灣政局與選舉。

▼總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供）

