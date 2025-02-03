更冷時刻來了！明晨剩8度　雨彈周三起再襲北東

▲強烈冷氣團發威，明晨和周三清晨最冷，北部局部低溫探8度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續發威，明天(4日)清晨和周三清晨最冷，北部局部低溫下探8到9度，明日環境轉乾，不過周三起又有華南水氣移入，北東轉雨，周四冷空氣減弱，周五晚間再有另一波強烈冷氣團南下，且會影響到下周一清晨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈大陸冷氣團影響，預計持續到周三，周四減弱，期間天氣為水氣多寡交遞，今天雨量較多，明天轉乾，周三又有華南水氣進來。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕進一步說明，今天雨量比較多，明天上午北台灣有乾冷空氣南下，僅有花東、中南部有局部降雨；溫度方面，明天清晨和後天清晨最冷，北部有8到9度局部低溫，整體低溫約9到11度，中部10到11度；周四、周五強烈冷氣團減弱，不過周三到周五白天因水氣略多，氣溫回升不多，整天偏涼，北部、東半部有降雨，中部周三到周五也都有零星降雨。

周五晚間又有下一波強烈大陸冷氣團南下，劉沛滕表示，下波強烈冷氣團將自周五晚間影響到下周一清晨，一開始北部、東半部略有降雨，中南部山區也有降雨可能，不過周日後轉為乾冷，北台灣最低溫下探8到9度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，這兩波強烈大陸冷氣團強度都滿接近寒流，周五晚間這波冷空氣強度還有觀察空間，未來整周將有兩波冷氣團影響，即便回暖空檔也因為下雨感受上不太舒服。

降雪方面，劉沛滕表示，明天清晨前降雪範圍大，北台灣2000到2500公尺以上高山，以及其他地區3000公尺以上高山都有降雪機會；明天上午環境轉乾之後到周四，剩下中部以北3000公尺以上高山有零星降雪。