大S流感併發肺炎驟逝！研究曝「人們冬天更容易死」　5因素要注意

▲大S近日感染流感併發肺炎驟逝。研究證實，冬季是人們最容易死亡的季節。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

「大S」徐熙媛新年到日本旅遊，不料竟染上流感併發肺炎，搶救無效過世，享年48歲。《國家地理雜誌》指出，冬天是最致命的季節，其死亡人數遠高於一年中的其他月份。季節性病毒和心血管疾病是造成冬季死亡增加的主因，而寒冷天氣、維生素D減少、空氣污染等環境變化也可能是潛在的致命因素，不過科學家至今仍未能完全解釋這一現象。

據《國家地理雜誌》報導，單只2021到2022年間，英國冬季死亡的人數比其他季節平均多出了1.3萬人，而美國2011至2016年間冬季的死亡人數也比非冬季高出了8%至12%。波士頓大學公衛教授金尼（Patrick Kinney）表示，這種現象在南北半球都明確可見，就連冬季較為溫和的地方也出現類似狀況。

研究指出，流感和其他季節性病毒在冬季達到高峰，是冬季死亡率大幅增高的明顯因素之一。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，美國冬季死亡的病患多數與病毒感染有關。然而，病毒無法完全解釋死亡率上升的現象，因為即使在夏威夷等沒有寒冷冬季的地區，冬季死亡率仍然顯著高於其他季節。

▲流感和其他季節性病毒是冬季死亡增高的主因。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

心血管疾病也是冬季死亡率上升的重要原因之一。研究發現，寒冷天氣會讓血管收縮，導致血壓升高，進而增加心臟病和中風的風險。然而，進一步調查顯示，極寒地區的冬季死亡率並不比溫暖地區高，這可能是因為寒冷地區的居民準備更充足。他們多數擁有暖氣設備和保暖衣物，而溫暖地區的人則可能對寒冷適應不良。

除了溫度變化外，冬季的其他環境因素也可能影響健康。例如，冬季日照時間較短，導致人體維生素D合成減少，可能影響免疫系統與心血管健康。此外，一些地區的冬季空氣污染較為嚴重，或是室內濕度變化大，影響呼吸系統健康，而這些因素都可能在冬季死亡率上升中扮演一定角色。

科學家認為，學界未來仍需投入更多研究來深入了解冬季死亡率增高的真正原因。如果能準確確定影響因素，政府可以透過適當的公共衛生政策，如改善房屋供暖、推廣健康飲食，或減少空氣污染等措施，來降低冬季死亡的風險。冬季的危機不僅來自寒冷，還涉及更複雜的生理和環境變化，這仍然是一個需要進一步探討的重要議題。