吉友手刀衝了！「吉伊卡哇」小提燈周末發放　小可愛遊港討吉利

▲吉伊卡哇出沒愛河灣，開幕日以來已累計超過320萬觀賞人次。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄冬日遊樂園邀請到日本超人氣IP「吉伊卡哇」3隻小可愛進駐愛河灣，引發全台「吉友」朝聖，而先前高雄幼稚園、國小學童搶先拿到的小提燈，現在全民都有機會可以領取。觀光局表示，2月8、9日將於高雄港18號碼頭發放，一人限領2盞。

高雄市觀光局統計，1月25日登場開幕至昨2月2日(大年初五)，已累計超過320萬參觀人次。吉伊卡哇身為冬日遊樂園主角，漂浮在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面，小八貓靠近高雄流行音樂中心音浪塔前，兔兔烏薩奇則會出沒在碼頭樂園。

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▲▼吉伊卡哇、小八貓。（圖／記者許宥孺攝）

元宵節即將到來，觀光局長高閔琳表示，今年度深受大小朋友喜愛的小提燈，將會於2月8、9日下午4點於18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放，民眾可到現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

觀光局表示，2月9日下午還有吉伊卡哇「出遊討吉利」遊港活動，遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣，歡迎民眾來為「吉伊卡哇」遊港活動加油。

▲吉伊卡哇小提燈將於2月8、9日於高雄港18號碼頭排隊發放。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，運動發展局於2月8、9日下午2點至6點，在高雄港7號碼頭舉辦運動闖關活動及運動市集等系列活動；不僅邀請明星球員及在地啦啦隊出席擔任運動闖關關主，更規劃12種闖關遊戲，完成6個以上關卡即可免費兌換小贈品。