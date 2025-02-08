盼碎屍案死者安息！高雄港工人撒冥紙　果然撈獲10人體組織

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市73歲張姓男子涉嫌殺害3名婦人並將屍體剁成肉塊，棄置於前鎮第五船渠，事情曝光後震驚社會。日前專案小組撈獲林姓婦人部分屍塊後，今(8日)上午再度進行打撈作業，而高雄港工人也在岸邊撒冥紙，盼逝者安息、打撈作業一切順利，專案人員後來果真撈獲10塊人體組織，目前送往鑑定。

▲警消今日擴大打撈第五船渠海域，近高雄港區撈獲10塊人體組織，暫時放置在綠色桶子及黑色塑膠袋裡。（圖／記者吳世龍攝）

張姓男子自去年11月29日殺害大嫂後，今年1月17日、2月2日又分別殺害張姓婦人和林姓婦人，並將3人拖至浴室分屍，將屍體切丁剁成肉塊，分裝打包成袋後，犯案當晚或隔日清晨、深夜多次外出，並以單車或以步行方式運屍，最終將3女屍體，拋進住家附近的前鎮第五河渠棄屍。

其中，林姓婦人的遺體是在3日被棄屍，警方6日於第五河渠撈獲右手掌、臟器和身體極度不完整組織，經過鑑識，確認是林婦的DNA。專案小組昨日（7日）傍晚，又在河渠內撈獲一隻右手掌，目前仍在鑑定中。

▲▼高雄港工人撒冥紙，盼打撈過程順利。（圖／記者吳世龍攝）

專案小組今日上午進一步擴大打撈，就難人員率先尋獲一張15公分的疑似乾燥人皮，開啟順利的徵兆，而港邊工人也自發性的朝大海撒冥紙，除了盼逝者安息，也祈求專案人員打撈作業順利，而稍早警消也於近高雄港區撈獲10塊無法辨識的人體組織。