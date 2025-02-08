碎屍3女丟前鎮河！陳其邁再罵「泯滅人性」：尊重司法從重量刑

記者許宥孺／高雄報導

高雄市發生驚悚的連續殺人碎屍案，涉嫌殺害3名婦女的張嫌已遭裁定羈押禁見。高雄市長陳其邁今(8日)出席客家新春祈福活動，對此案再度重話批評張嫌「泯滅人性」，盼在尊重司法的前提下，從重量刑，還給家屬一個公道。

▲73歲張姓男子涉嫌殺害3名婦女，於住家分屍後棄屍前鎮河。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其麥基任出席客家新春祈福活動，談及分屍案，再度批評兇嫌「泯滅人性」。陳其邁表示，市府與警方全力合作，一開始發現林姓婦人的屍體，隨後也透過刑大、鑑識中心的努力，找到另外2名不幸的受害者，今日不管是偵訊嫌犯，或是目前正進行犯罪證據的補強，以及數位鑑定、數位鑑識，務必在未來法院審理過程中，能肉呈現證據，讓歹徒接受國家法律的制裁。

▲高雄市長陳其邁談分屍案。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於兇嫌在服役期間曾犯下性侵、搶奪、竊盜等罪，遭軍法判處無期徒刑，服刑11餘年後假釋出獄，現今又犯下連續殺人案，國民黨立委柯志恩認為，唯有死刑，才能讓凶手得以伏法，還家屬一個公道，

陳其邁則對此表示，目前正在進行犯罪偵查，包括未來整個偵查的過程，檢方起訴、法院審理，我們都希望在尊重司法的前提下，能夠從重量刑，還給這個受害者家屬一個公道。