強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

▲強烈冷氣團影響，北東濕冷，今晚到明晨將是最冷時刻。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，氣溫明顯下滑，今天(3日)北部及東部濕冷，今晚至明晨將是最冷時段，全台大降溫，苗栗以北及宜蘭最低溫下探8度，這波強烈冷氣團影響時間將拉長，預估周四白天才會減弱遠離，氣溫回升，周末將迎來新一波冷氣團南下，溫度再度下降。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，強烈大陸冷氣團發威，影響時間將再拉長，預估要等到2月6日周四白天，冷氣團才會開始減弱並遠離，氣溫也跟著緩慢回升。根據今晨最新數值模式模擬結果顯示，今晚至明晨，將會是最冷時段；評估最低溫，苗栗以北及宜蘭地區攝氏8至11度，台中以南及花東澎地區攝氏10至14度，金馬地區最低溫攝氏6至10度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則表示，今天至周三，台灣受強烈大陸冷氣團影響，氣溫將明顯下滑轉冷，預測北部及東北部高溫約13到16度，低溫約10到12度；中南部及東南部高溫約15到20度，低溫約11到14度，北部降溫幅度最為顯著，越往南氣溫下降趨勢雖較小，但日夜溫差較大。

▲春節開工後天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

今日受華南雲系東移影響，林孝儒提醒，各地天氣多雲或陰，並伴有局部短暫陣雨，僅南部及東南部有機會見到陽光。不過，隨著華南雲系遠離及乾空氣逐步移入，周二、周三降雨將趨於緩和，各地天氣將轉為晴或多雲。

林孝儒指出，這波冷氣團預計於周四、周五減弱，各地氣溫可望回升2至4度，但早晚仍偏涼。同時，環境水氣仍較多，北部及東部容易有短暫陣雨，中南部天氣則以多雲時陰為主，但山區亦有短暫陣雨機會。

不過周末又將迎來新一波冷氣團南下，林孝儒表示，屆時氣溫將再度下降，北部及東北部天氣又是較濕冷的天氣型態，要留意後續天氣變化，提前做好保暖準備。