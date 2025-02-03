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一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波強烈大陸冷氣團影響，相當寒冷，第一波今(3日)起影響到周三，今晚到明晨、明晚到周三清晨是最冷時刻，局部低溫下探7到8度，周四和周五將有短暫空檔，周五晚間冷空氣遞補，另一波強烈冷氣團影響到周日。

▲▼雨天，濕冷，寒流，冷氣團，降溫，低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲一周內將有兩波強烈冷氣團影響，今天北東濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

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中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有兩波強烈冷氣團影響，第一波自今天起影響到周三，周四後北方高壓出海，冷氣團減弱，周四、周五有短暫空檔，周五北方冷空氣再度往南遞補，周五晚上起又有另一波強烈冷氣團影響，未來一周寒冷。

一周內將有兩波強烈大陸冷氣團接力，溫度趨勢上，葉致均說明，今天起受強烈冷氣團影響，北台灣氣溫逐步下降，部分地區跌至10到11度，感受相當寒冷，其他地區雲量偏多，高溫也不超過20度，這波強冷空氣最冷時間點落今晚到周二清晨、周二晚間到周三清晨，預計中部以北、宜蘭低溫8到11度，其他地區12到14度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於今晚到明晚低溫分布，葉致均表示，中部以北、宜蘭、花蓮有10度以下低溫，竹苗有接近7到8度低溫，明晚之後，低溫範圍稍微減少，但中部以北、宜蘭、花蓮仍有10度以下低溫。

葉致均指出，周三強烈冷氣團影響，但後續冷空氣逐步減弱，氣溫逐步回升，水氣偏多下，周三到周五北台灣溫度整天仍不超過20度，其他地區回升到20到22度；周五之後會有下波強冷空氣影響，溫度逐步下降，周六和周日強烈冷氣團影響下仍偏冷，下一波冷空氣強度跟這一波差不多，中部以北、宜蘭低溫約8到11度，其他12到14度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，葉致均分析，今天華南水氣東移，北部、東半部容易有降雨，山區也有零星雨勢，其他地區維持雲量偏多、偶有零星降雨；明天預計將是未來一周天氣相對好的時候，水氣減少，僅花東和中南部山區有零星降雨；周三水氣增多，周四到周六水氣偏多，北部、東半部、中南部山區容易有降雨；周日後水氣逐步減少，迎風面基隆北海岸、東半部、大台北山區仍有局部降雨，其他地區多雲到晴。

高山降雪部分，葉致均指出，今天到明天清晨，北台灣2000公尺以上、其他地區3000公尺以上高山有降雪機會；明天白天到周四中部以北3000公尺以上高山也有降雪情況。

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