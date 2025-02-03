小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵「去美國唷」

記者鄧木卿／台中報導

台中市就讀小學5年級的李姓女童，過年期間在醫院照顧生病阿嬤，初四清晨7點多，頂著低溫外出幫阿嬤買熱湯，不料竟然坐錯公車，直到3個小時後才被路人發現報警協助，員警載著雙手提著熱湯的女童回到醫院，焦急的阿嬤氣得大罵「你去美國唷」，女童覺得委屈，強忍著淚水，一旁員警忙打圓場，「好了，別罵她了。」

▲小5女童初四清晨低溫外出買熱湯，結果迷途3個多小時，阿嬤竟然怒罵「去美國唷」。（圖／民眾提供，下同）

即使是年節期間，女童的父母仍在外面工作，因此她放棄玩樂，在大里仁愛醫院照顧住院的阿嬤，初四一大早，阿嬤突然想喝熱湯，女童獨自外出前往中興路二段上的麵攤，不料，雙手提著大包小包的早餐，返回醫院途中卻搭錯了公車，3個多小時後在數公里外的霧峰區下車。

路人發現女童神情慌張、不知所措，便帶著她走進吉峰派出所求助，警員林穎墩、蘇森暉了解情況後，對於女童的孝心深感佩服，但一時聯繫不到家人，乾脆載女童回大里仁愛醫院。

焦急的阿嬤一見「失蹤」3個多小時的孫女在警方陪同下出現，先是放下心頭大石，接著大罵「你是去美國唷」，一旁員警不捨女童挨罵，「好了，別再罵她了」，事後全家人感謝警方讓嬤孫得以團聚。