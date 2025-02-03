　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵「去美國唷」

記者鄧木卿／台中報導

台中市就讀小學5年級的李姓女童，過年期間在醫院照顧生病阿嬤，初四清晨7點多，頂著低溫外出幫阿嬤買熱湯，不料竟然坐錯公車，直到3個小時後才被路人發現報警協助，員警載著雙手提著熱湯的女童回到醫院，焦急的阿嬤氣得大罵「你去美國唷」，女童覺得委屈，強忍著淚水，一旁員警忙打圓場，「好了，別罵她了。」

▲▼小5女童初四清晨低溫外出買熱湯，結果迷途3個多小時，阿嬤竟然怒罵「去美國唷」。（圖／民眾提供，下同）

▲小5女童初四清晨低溫外出買熱湯，結果迷途3個多小時，阿嬤竟然怒罵「去美國唷」。（圖／民眾提供，下同）

即使是年節期間，女童的父母仍在外面工作，因此她放棄玩樂，在大里仁愛醫院照顧住院的阿嬤，初四一大早，阿嬤突然想喝熱湯，女童獨自外出前往中興路二段上的麵攤，不料，雙手提著大包小包的早餐，返回醫院途中卻搭錯了公車，3個多小時後在數公里外的霧峰區下車。

路人發現女童神情慌張、不知所措，便帶著她走進吉峰派出所求助，警員林穎墩、蘇森暉了解情況後，對於女童的孝心深感佩服，但一時聯繫不到家人，乾脆載女童回大里仁愛醫院。

▲▼小5女童初四清晨低溫外出買熱湯，結果迷途3個多小時，阿嬤竟然怒罵「去美國唷」。（圖／民眾提供，下同）

焦急的阿嬤一見「失蹤」3個多小時的孫女在警方陪同下出現，先是放下心頭大石，接著大罵「你是去美國唷」，一旁員警不捨女童挨罵，「好了，別再罵她了」，事後全家人感謝警方讓嬤孫得以團聚。

▲▼小5女童初四清晨低溫外出買熱湯，結果迷途3個多小時，阿嬤竟然怒罵「去美國唷」。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本流感比較毒？　林氏璧分析「大S致死原因」：實在太年輕
大S離世時間遭曝！　陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖
大S流感猝逝　品冠聞死訊「當場眼眶紅」
具俊曄：守護熙媛來到台灣！　大S猝逝韓網錯愕：叫他怎麼活
超過30年友情！阿雅悲痛憶「最美的大王」　大S往日暖舉曝光
大S猝逝　「前男友」周渝民、藍正龍聞死訊…反應曝光
大S猝逝「日本流感」成微博關鍵字　陸網驚：這麼嚴重嗎？
大S猝逝　韓媒曝具俊曄「拒絕聯繫」！韓網震驚
大S驟逝！享年48歲　衝爆微博熱搜第1…陸網崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／黃耀文遭指百億洗錢大咖科技圈喊冤　揭虛幣女神曾助警淪洗錢內鬼

超衰！國道「閃狗」撞車翻覆　夫妻幸運逃死劫...車陣狂堵4km

快訊／高雄男從住處頂樓墜2樓遮雨棚　頭部重創送醫搶救

台中男初四一早外出　隔天被發現陳屍大排！身上四處有傷口

小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵「去美國唷」

頭獎連2年都是她！內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

資深民歌手王夢麟爭著作權！9首名曲遭PO網求償200萬　敗訴確定

快訊／5億高中生案遭判刑！「假配偶」夏男發監執行　現身比YA、讚

越南籍女大生買吉他錯過末班車　桃警駕車護送返新北校園

快訊／4男2女受困拉庫音溪沙洲2天　空勤直升機吊掛平安獲救

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【瞬間不嘻嘻了】去KTV嗨跳《精舞門》氣氛最高潮時...被切歌了QQ

獨／黃耀文遭指百億洗錢大咖科技圈喊冤　揭虛幣女神曾助警淪洗錢內鬼

超衰！國道「閃狗」撞車翻覆　夫妻幸運逃死劫...車陣狂堵4km

快訊／高雄男從住處頂樓墜2樓遮雨棚　頭部重創送醫搶救

台中男初四一早外出　隔天被發現陳屍大排！身上四處有傷口

小5女童初四清晨幫阿嬤買熱湯　迷途3hrs挨罵「去美國唷」

頭獎連2年都是她！內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

資深民歌手王夢麟爭著作權！9首名曲遭PO網求償200萬　敗訴確定

快訊／5億高中生案遭判刑！「假配偶」夏男發監執行　現身比YA、讚

越南籍女大生買吉他錯過末班車　桃警駕車護送返新北校園

快訊／4男2女受困拉庫音溪沙洲2天　空勤直升機吊掛平安獲救

大S最後一部戲《泡沫之夏》成經典　男主角何潤東、黃曉明悲痛發聲

控「遭員警跟監」是蔣萬安指令　吳靜怡轟：一再說謊遮掩戒嚴行為

熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓　突破1.9萬入園人次締造歷史紀錄

創紀錄！太平洋燈會與東大門夜市人潮滿滿　半個月吸引35萬人次

具俊曄1句話閃婚大S！等20年「幸福卻不到3年」　網哭嘆可憐

身分證對中「1468」任2碼　送九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

快訊／萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎　幸運門市曝光

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

日本流感比較毒？林氏璧分析「大S致死原因」：48歲實在太年輕

新店連環車禍！物流車左切遭23歲女猛撞　特斯拉剛停衰遭擊落

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

死前還找人3P　陳修將虐殺小女友逃了

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

8包茶包賣4500元？他整到警被判關7月

騙19億是最小咖！　10大經濟重犯逍遙法外

前軍官抖音削上億　聯手中國詐團騙台人

即／中信科大宿舍火警！　21人急逃生

詐貸63億留爸在台蹲苦牢　慶富少東逃中國

即／5億高中生案夏男　假結婚今將發監入獄

更多熱門

相關新聞

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

未來一周有兩波強烈大陸冷氣團影響，相當寒冷，第一波今(3日)起影響到周三，今晚到明晨、明晚到周三清晨是最冷時刻，局部低溫下探7到8度，周四和周五將有短暫空檔，周五晚間冷空氣遞補，另一波強烈冷氣團影響到周日。

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

關鍵字：

小5女童初四低溫大里仁愛霧峰警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

48歲大S流感併發肺炎死亡！年輕人3狀況致死率高

吳宗憲聞噩耗震驚

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面