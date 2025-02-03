觀光小兩會該談什麼？　邱垂正：揮別兩岸觀光1.0亂象

▲陸委會主委邱垂正3日出席海基會大陸台商春節活動。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統日前公開喊話，希望兩岸觀光小兩會能進行協商。陸委會主委邱垂正今（3）日再度提出相同呼籲，並強調觀光屬於公權力事項，應該恢復觀光小兩會機制。至於要談什麼？邱垂正說，我們要揮別過去「兩岸觀光1.0」的種種亂象，有許多議題需要處理。

海基會今日在台北舉行2025年大陸台商春節活動，據了解，近兩年參加該活動人數差不多，今年參加者接近380人。

邱垂正於場邊受訪時表示，在兩岸觀光小兩會的架構下溝通協商，最能確保我們的最大利益。

邱垂正指出，由於陸客長時間沒有來，兩岸現狀有很多改變，例如共軍機艦擾台、懲獨22條等，這對大陸台商或赴陸旅遊的國人來說，都帶來人身安全方面的風險，這些都需要考量。

邱垂正接著說，許多業者反映，過去兩岸觀光存在一些問題，例如陸客說斷就斷，讓好多業者血本無歸，「這種事情可不可以不要發生？」也有業者提到兩岸觀光的「一條龍」、低價團現象，以及排擠其他觀光資源的亂象，「甚至連購買演唱會的機會都會減少」。

▲2025大陸台商春節活動。（圖／陸委會提供）

邱垂正強調，兩岸觀光是公權力事項，無法由民間取代，許多議題都無法迴避，所以我方建議由觀光小兩會出面處理、溝通最為適當，且小兩會不涉及（政治）前提，因此這個行之多年的機制應該恢復。

至於禁團令與赴陸旅遊橙色警示是否先解除或降低？邱垂正回應，這些都會在觀光小兩會來溝通。

邱垂正強調，新年新希望，希望兩岸相向而行釋出善意，讓善意能夠良性循環，也希望兩岸觀光事宜能夠行穩致遠，「有時候起頭更重要」。

對於觀光小兩會溝通，陸委會副主委梁文傑受訪表示，有一些需要兩岸談的議題，比如要先確認組團社跟接待社的名單、旅遊路線等，同時，我方也希望這是一個穩定的政策，以後不要又說斷就斷。