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社會 社會焦點 保障人權

驚人「火蛇」空拍曝！塑膠回收大廠狂燒　恐怖黑煙強襲2鄉鎮

記者唐詠絮／彰化報導

大年初六開工日，線西鄉線工路一間知名回收塑膠大廠今(3日)上午8時許發生火警，現場濃黑煙狂竄，警消獲報後出動近50人、救災機器人與空拍機監控前往搶救，直到中午火勢終於控制，空拍畫面恐怖大濃煙曝光，環保局警示，受影響範圍主要為線西、鹿港及彰濱工業區，提醒民眾應緊閉門窗外出戴口罩。

▲塑膠工廠火警空拍照。（圖／消防局提供）

▲塑膠工廠火警恐怖黑煙竄空。（空拍圖／消防局提供，以下同）

消防局據報後，出動11輛消防車、救護車、25名消防員趕往搶救，火場為1樓鐵皮屋建築、大量濃煙不斷的從塑膠工廠內竄出，不斷增援至22輛消防車，48名消防員全力投入灌救。

▲塑膠工廠火警空拍照。（圖／消防局提供）

▲塑膠工廠火警恐怖黑煙竄空。

初步了解，火場無人員受困，截至中午火勢已經控制，至於詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。空拍畫面曝光，大量濃煙就像爆炸的火「蛇」竄燒天際，風勢強勁下，和美鎮及鹿港等地都看得到濃煙。至於起火原因及財損仍要由消防局釐清。

▲▼ 彰化塑膠工廠火警 。（圖／翻攝賴清美臉書）

▲塑膠工廠火警恐怖黑煙竄空。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）

環保局表示，線西鄉塑膠工廠於本（3）日上午8點4分發生火災事件，接獲通報後，立即派員及監測車趕赴現場執行監測作業，目前火勢尚在撲滅中，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失。

環保局指出，依現場風向為北北東風，受影響範圍主要為彰濱工業區(線西、鹿港)下風區域。環保局提醒受影響區工廠及民眾請緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護個人健康。

▲▼ 彰化塑膠工廠火警 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼塑膠工廠火警恐怖黑煙竄空。

▲▼ 彰化塑膠工廠火警 。（圖／翻攝賴清美臉書）

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