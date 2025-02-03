立法院新會期報到「協尋韓國瑜」　柯建銘轟畏罪潛逃

▲民進黨團召開「協尋韓院長 剛開工詐騙集團又出來了」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期3日開始辦理立委報到，民進黨團總召柯建銘喊話協尋立法院長韓國瑜，稱自己打電話、傳簡訊，韓國瑜都沒有回應，31年來開議首日立法院正副院長一定到，沒有集體失蹤的，並砲轟藍營開始要耍詐，知道大罷免一定大失敗，只能說謊，又要當詐騙集團。

柯建銘說，今天開議第一天，要面對選罷法覆議案、總預算何時送等問題，但他打了三通電話韓國瑜都沒有接，傳簡訊也都沒有回，國民黨開始要耍詐，是知道大罷免一定大失敗，只能說謊，當詐騙集團，國民黨團總召傅崐萁開記者會，就是說謊，顛倒是非、混淆視聽，要用這種方法迷惑人民。

柯建銘批評，國民黨團說要家和萬事興，趕快朝野協商民生法案，但這話應該民進黨團講才對，他們做的跟講的完全顛倒，大家都知道，戒嚴時報紙都要反著看，因為被審查，都是在騙人，打擊民主運動，這就是同樣的道理。

柯建銘表示，韓國瑜今天不出面、不開會，就是在耍詐，民進黨團已全面動員，絕不會缺席，為了避免國民黨趁民進黨不在時立刻召開會議、進行表決，讓民進黨無法參與，民進黨將料敵從嚴，將所有可能用的手段都封死。