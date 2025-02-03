民眾黨團曝優先法案！續推「不在籍投票」　拚廢除印花稅、娛樂稅

▲民眾黨團召開「回應民意 堅定改革」優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

今（3）為立法院新會期報到日，民眾黨團8名立委於早上8時完成報到後，接續在早上9時召開記者會說明此會期優先法案內容，包括持續推動「妨礙司法公正罪」、「棄保潛逃罪」，以及「虛擬資產管理」、「不在籍投票法」等，另也要廢止不合時宜的印花稅、娛樂稅。

民眾黨代理黨主席、立院黨團總召黃國昌3日上午8時率7名白委集體到立院報到，並且在上午9時於黨團召開記者會說明優先法案，以及公布此會期的新任黨團三長，將由他續任總召，張啓楷接副總召、陳昭姿任幹事長。

黃國昌率先說明，因為法案眾多，今日記者會只是PART 1，為落實改革關注民生需求，民眾黨團將於本會期繼續推動司法改革，立「妨礙司法公正罪」、「棄保潛逃罪」等法案，支持警消組工會的《工會法》，且為從源頭阻詐，也會推「虛擬資產管理條例」、「虛擬資產專法」；而既然《財劃法》已經三讀，也要廢除印花稅、娛樂稅等不合時宜的法令；2025年台灣進入超高齡社會，人口政策與「不在籍投票法」立法也必須加速。

立委黃珊珊說明，將針對「虛擬資產管理」、虛擬資產的大規模詐騙著手，詐騙猖獗，但行政院、金管會等卻不知道如何管理，也沒人要管理，放任虛擬資產詐騙橫行；雖然虛擬資產業者有反洗錢聲明，但太多業者都在海外，不在我國管轄範圍，導致人民跨海購買虛擬資產若發生問題，根本求償無門。

黃珊珊提到，希望比照其他金融機構現有管理基礎，設立虛擬資產專法，使政府介入管理與後續追蹤；各種虛擬資產在台灣已有相當高的金流，政府不該放任，應建立良好法制、健全產業整體表現，使民眾充分了解虛擬資產相關產業，減少被詐騙的機會，應嚴格管理業者資格、從業人員資格以及業務招攬行為，更要明訂禁止的違法事項，將來若發生詐騙行為，業者必須接受政府的查緝。

黃珊珊指出，她的第2個優先法案是廢止不合時宜印花稅、娛樂稅，早年認為看電影、觀賞藝文活動、體育競賽是少數有錢人的奢侈行為，所以課徵娛樂稅，但這些娛樂行為早已深入日常人民生活，加上印花稅全國一年僅不到20億，連中央都認為地方政府可自行決定是否徵收，並無存在必要。

立委吳春城說，新會期將持續聚焦人口政策，上個會期針對高齡化問題，本會期將更聚焦少子化結構問題，提出「育孫假」，要修正《性別工作平等法》、《就業保險法》，讓還未達退休年限的祖父母們，也能無後顧之憂加入照顧幼兒行列，並將國民義務教育年齡向下延伸至5歲、擴大國民教育，減輕家長負擔、增加生育誘因，目標將台灣0.87%生育率，提高到至少1%。

立委麥玉珍則將繼續推動「不在籍投票」修法，她引立法院法制局報告指出，不在籍投票在歐美、日韓等先進國家都已普遍採用，包含德國、奧地利、英國、西班牙等國家，早已使用通訊投票，鄰近的日韓更有3到5種不在籍投票方式，方便公民行使投票權。

麥玉珍舉例，日本有通訊投票、事先投票、特設投票所投票、移轉投票及境外投票等5種方式，反觀民進黨政府不斷宣揚台灣以人權立國，真的要推動法案時又開始東拉西扯，並以台語痛批賴政府「了然」，「都沒有做事情，死要錢」、「人的事情都沒有做，整天被鬼牽著走」，甚至連農曆年節期間都不放過人民，還持續擾民推「大罷免」。