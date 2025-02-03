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大S猝逝！「日本流感」成微博火爆關鍵字　陸網驚：這麼嚴重嗎？

▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

台灣知名藝人大S徐熙媛今（3）日證實在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。消息一出，震驚華人演藝圈，不少大陸網友紛紛在微博上表達哀悼之意，在驚訝之餘，也使得「日本流感」意外成為微博上爆量網友關注的熱門「關鍵字」。

▲大S在日本猝逝，「日本流感」也成為微博上網友們關心的火爆關鍵字。（圖／翻攝微博）

▲大S在日本猝逝，「日本流感」也成為微博上網友們關心的火爆關鍵字。（圖／翻攝微博）

根據小S的說法指出，大S是於2025春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸離世。由於日本是兩岸民眾在海外旅遊的熱門首選地，當地爆發的流感疫情也因大S的身故而引起網友討論關注。

大陸網友在微博上紛紛表示，「這麼嚴重嗎？」；「在日本玩的一定要好好防護注意安全和健康」；「什麼流感，為什麼這麼嚴重，好恐怖」；「春節去日本旅遊的，謹防流感交叉感染啊」；「是病毒太嚴重還是生命太脆弱？」；「流感併發肺炎的致命風險要警惕，尤其是特殊人群」。

據了解，日本流感季自2024年9月2日開始以來，數字時高時低，1月20至26日，全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是11.06人，已經從最高峰的64.39人明顯回落，此流感季在日本累計就醫總數估計約達到952.3萬人。

至於日本流感在分佈類型上，A型流感H1N1佔93%，H3亞型佔6%，B型佔2%。日本相關醫學專家根據往年經驗認為，B型流感接下來可能再流行一輪，提醒當地民眾和遊客仍須做好健康保護措施。

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