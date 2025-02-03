春天何時來？　賓州土撥鼠預測結果出爐了

▲土撥鼠費爾（Phil）在美國賓夕法尼亞州的年度「土撥鼠日」慶典上，作出了關於冬季的預測。（翻攝土撥鼠日官網）

圖文／鏡週刊

2月2日，土撥鼠費爾（Phil）在美國賓夕法尼亞州的年度「土撥鼠日」慶典上，作出了關於冬季的預測。費爾看見了自己的影子，意味著寒冬將持續6週。這一預測也標誌著費爾以父親的身份首次參與這一傳統活動。

今年的土撥鼠預測還有一項特殊之處：費爾首次成為父親，與伴侶費莉絲（Phyllis）共同迎來了2隻小土撥鼠的誕生。這兩隻小土撥鼠在2024年3月誕生，讓費爾成為自1886年以來首位有後代的預測土撥鼠。

土撥鼠日的傳統每年都吸引大量民眾到潘克斯托尼（Punxsutawney）的戈布勒山（Gobbler’s Knob）觀看費爾的預測。在傳說中，如果費爾看見自己的影子，那麼冬季將延長6週；如果他未能看見影子，則意味著春天將提前來臨。今年，費爾果然再次選擇看見影子，象徵著寒冬將延續至春天到來。

然而，無論費爾的預測如何，實際的春分日期固定在3月20日，屆時冬季正式結束。儘管如此，天氣的實際情況並不總是遵循傳統的時間表，正如費爾的預測結果所示，準確度一直備受質疑。根據美國國家海洋大氣總署（NOAA）的數據，費爾自2005年以來的預測準確率僅為35%。

儘管如此，許多人仍然熱衷於這個百年傳統，並且每年都會前來觀看這隻預測天氣的土撥鼠。當地的潘克斯托尼土撥鼠俱樂部成員，身穿高帽，負責保護這個傳奇並解讀費爾的預測。



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