歐盟慘了！川普承諾「會很快」加徵關稅　將致電加拿大、墨西哥

▲川普2日抵達華府附近的安德魯聯合基地後，在空軍一號旁向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日宣布，「很快」將會針對歐盟進口商品加徵新關稅，理由是歐盟長期讓美國在貿易上吃虧。儘管川普尚未透露具體時間表和稅率，但強調「絕對會發生」。此前，美國已針對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，導致這些國家採取報復性措施，加劇全球貿易緊張局勢。

根據《彭博社》、《法新社》等外媒報導，川普於當地時間2日抵達華府附近的馬里蘭州安德魯聯合基地，他向現場記者透露，在4日開始執行向加拿大、墨西哥徵收25%關稅之前，將會於3日和加拿大總理、墨西哥總統針對關稅議題進行通話。

川普表示，「我一向不期待充滿戲劇性的事物！我們已經開徵關稅，且他們（墨西哥、加拿大）欠我們很多。我深信，他們會支付關稅。」

至於現場有記者提問，未來美國是否針對歐盟進口商品加徵關稅？對此，川普回應，「雖然我不會說出具體時間表，但這『將會很快』（pretty soon）實現。」

川普日前簽署關稅措施，針對加拿大進口至美國的商品課徵25%關稅，並對石油、天然氣與電力額外徵收10%關稅。對此，加拿大隨即宣布反制，針對總值約1550億加元（約1050億美元）的美國商品加徵25%關稅，涵蓋酒類、化妝品、紙製品，並計劃進一步擴大至汽車、鋼鋁、肉類和乳製品等。

加拿大總理杜魯道呼籲民眾，應該優先購買加拿大本國商品。杜魯道痛批，川普此舉將會傷害北美洲經濟。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也宣布，將針對美國商品加徵新關稅，指責美國應在國內更加嚴格打擊毒品問題，而非透過關稅向墨西哥施壓。她與杜魯道通話後表示，加拿大與墨西哥將加強經貿合作，共同應對美國政策帶來的衝擊。

中國政府則計劃向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並誓言採取反制措施，以維護自身經濟利益。

除了歐盟以外，川普也主動提及美國與英國在貿易關係上的「一些問題」。然而，川普並未明確承諾向英國加徵關稅。川普表示，相信美國與英國的貿易問題「可以解決」。同時，川普也透露，他與英國首相施凱爾（Keir Starmer）「相處得非常好」。