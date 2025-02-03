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美國聯合航空引擎起火畫面曝光　機上載109人緊急撤離

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯合航空2日上午一架空中巴士A320客機在準備起飛期間發生起火事故，這架飛機當時載著104名乘客與5名機組人員，全機被迫緊急撤離。依據事發當下乘客從機艙內拍攝到的畫面，飛機引擎竄火冒出濃煙，機上乘客驚慌失措。

紐約郵報、福斯新聞報導，事發客機為聯合航空1382航班，當地2日上午8時30分左右要從德州休士頓喬治布希洲際機場起飛，原定前往紐約，但卻在準備滑行起飛之際出現突發事件，引擎起火。

當時機上眾多乘客發現引擎起火的情況，濃煙不斷冒出。依據乘客從機艙往窗外拍攝到的畫面，當時機上有乘客試著向機組人員通報此事，一名女性乘客驚恐摀住嘴巴。

所幸這起事件並未造成人員傷亡，機上所有人員全數平安撤離，乘客被疏散至跑道之後搭乘巴士前往航廈，並於當地中午12時30分左右搭上重新安排好的飛機啟程前往紐約。美國聯邦航空總署（FAA）已經針對這起事件展開調查。

▼聯合航空客機引擎起火，機上人員緊急疏散。當局已展開相關調查。（圖／達志影像／美聯社）

聯合航空。（圖／達志影像／美聯社）

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