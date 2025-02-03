川普又掀貿易戰：不會再當愚蠢國家　但美國人可能會有點痛

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日表示，對墨西哥、加拿大及中國施加的全面關稅可能會對美國民眾帶來「一些痛苦」，但他強調這是必要措施，以打擊非法移民及毒品交易。

美國期貨市場開盤走低，顯示投資人擔憂這些關稅可能會推高通膨並拖累經濟增長，與經濟學家的警告相符。

川普在第二個白宮任期尚未滿兩周便強力推動貿易保護政策。加拿大與墨西哥對此立即宣布報復性關稅，回應川普政府所祭出的25%關稅，此舉恐將衝擊三國緊密相連的經濟體系。

中國方面則表示，將向世界貿易組織（WTO）提出申訴，並將採取「未具體說明的反制措施」應對美國的10%關稅。

川普的決策引發批評，外界憂心此舉將拖累全球經濟成長，並使美國消費者面臨更高物價，「我們不會再當『愚蠢國家』了」，他並以大寫字母補充，「會有一些痛苦嗎？是的，也許會（也許不會！）」但他未進一步說明「痛苦」的具體含義。

北美企業已開始為此變局做準備，然而這可能嚴重衝擊汽車、消費品與能源等產業。安永（EY）首席經濟學家達科（Greg Daco）警告，川普的關稅政策可能會使美國今年經濟成長減少1.5個百分點，並使加拿大及墨西哥陷入經濟衰退。他甚至指出，美國恐將面臨「停滯性通膨」（stagflation）——高通膨、經濟停滯及失業率上升的三重危機。

資本經濟（Capital Economics）首席經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）則認為，這場貿易戰可能引發美國通膨迅速飆升，「通膨的速度和幅度可能會超出我們的最初預期」。