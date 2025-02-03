詐貸63億留爸在台蹲苦牢　慶富少東逃中國

▲慶富少東陳偉志與父親陳慶男詐貸超過63億元，陳慶男如今已成階下囚，陳偉志則仍逍遙法外。（圖／資料照／CTWANT提供）

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金融犯罪和詐騙集團已成為國安危機，賴清德總統在新年警政署署務會報時，向警政署撂下重話，批評詐騙破案率1.3%，要求減少不必要應酬，而事實上，目前仍有多位罪犯在被起訴或判刑後潛逃出境，包括詐貸63億元的慶富少東陳偉志、詐騙27億元的超跑少東陳風廷，虐殺小女友的陳修將更棄保潛逃，每一位都是我國治安史上之痛，檢警更期望民眾提供線索，早日將他們繩之以法。

▲長勝國際開發公司由負責人孫佳宏吸金逾50億元，害上千人血本無歸，他則是帶著受害人的血汗錢潛逃境外。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）

五、「狂騙50億」孫佳宏

長勝國際開發公司由負責人孫佳宏創立，在2010年6、7月間，聲稱在美國有投資國際外匯保證金業務，招募顧客加入，並打出每月4%到7%的高獲利，每筆投資金額則在1到5萬美元不等。

但在2011年2月，長勝突然通知客戶投資外匯被倒帳，上千名客人血本無歸、通報檢調，檢方則在2011年9月指揮高雄市調處前往搜索，孫佳宏卻在7月就已出境。

檢方調查後，確認孫佳宏以長勝國際開發股份有限公司及「NEW WELL INVESTMENT CO,LTD」2公司，非法吸收資金高達50億元，涉犯銀行法及刑法詐欺等罪嫌，目前可能位置則在中國。

六、「慶富少東」陳偉志

慶富造船公司董事長陳慶男、少東陳偉志父子，在2014年間標得國防部6艘獵雷艦標案，合約為總價349億3300萬元，而父子倆為使公司資本額增加，利用境外紙上公司製作不實合約，先後向多家銀行詐貸2億199萬多美元，折合新台幣63億7252萬3140元，2018年被高雄地檢署依詐欺、違反銀行法起訴。

而陳偉志原應固定到前鎮分局派出所報到，但他利用更該住居漏洞，該年3月換到前鎮分局興派出所報到，他最後一次報到童年為5月6日，之後便沒再現身，警方則直到23日才通報。

而雄地院發拘票到陳偉志住處，發現他已棄保潛逃，高雄地院則到2018年5月發布通緝，陳慶男則因付不出1億元保金而被羈押，2022年被判處25年有期徒刑定讞，陳偉志則不顧父親蹲苦牢，目前仍逍遙法外，最可能潛藏地點則在中國。

▲亞洲專業醫務管理顧問有限公司負責人楊進盛自稱醫師，以投資醫療設備和洗腎儀器為由吸金超過50億，卻在檢警上門前早一步出境，如今可能窩藏在中國廣州。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）

七、「50億假醫師」楊進盛

亞洲專業醫務管理顧問有限公司負責人楊進盛，2010年8月與程克強籌謀「假投資、真吸金」案件，稱自己是醫生，邀請民眾到中國投資「血液透析儀」、「直線加速器」等醫療設備或洗腎，並主張保證獲利15至72％，總計970位民眾上當，吸金超過50億元。

楊進盛和程克強等人採龐式騙局常用手法，起初以「後金」支付「前金」，但2015年9月開始，要支付給民眾的金額逐漸龐大，又舉辦浩揚公司公開募股說明會，再次詐騙1億5000萬多元，直到該公司在2015年跳票，全案才被揭露。

但檢警在2016年2月上門時，楊進盛早一步出境海外，目前可能窩藏地點在中國廣州市，共犯程克強二審則被判處21年11月，全案仍可上訴。

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