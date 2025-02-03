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騙19億是最小咖！　10大經濟重犯逍遙法外

「洗錢教父」涂誠文利用銀樓為掩護，3年間洗錢金額高達2476億元，他卻在接獲檢警方發動搜索前提早出境。（圖／翻攝涂誠文臉書）

▲「洗錢教父」涂誠文利用銀樓為掩護，3年間洗錢金額高達2476億元，他卻在接獲檢警方發動搜索前提早出境。（圖／翻攝涂誠文臉書）

圖文／CTWANT

詐騙集團手法越發猖獗，對人民造成損失日漸嚴重，目前更已成為國安問題，近年卻有眾多洗錢、吸金或詐騙集團負責人逍遙法外，甚至是棄保潛逃，帶著被害人的血汗錢在國外吃香喝辣，本刊則根據刑事局查緝專刊，和外逃通緝罰查詢系統，盤點出10大重犯，包括洗錢2476億元的「洗錢教父」涂誠文，犯罪所得「最少」的則為吸金19億的假幣商劉光才，檢警更期望民眾提供線索，早日將這些不法分子繩之以法。

一、「洗錢教父」涂誠文

睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，表面上營造年輕有為、帥氣多金形象，還曾在過年期間連續5天大發紅包，聲稱要回饋地方、照顧鄉里，實則是以銀樓為掩護，經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務，洗錢的金額高達2476億元。

而涂誠文從中不法所得高達33億元，2018年間因委託人運送3000萬元現鈔，卻在途中遭到強盜，被檢警查出是黑吃黑，後又追查到睿森銀樓洗錢案，檢警在2023年11月1日發動搜索。

但涂誠文疑似接到內鬼通風報信，提早潛逃出境並遭通緝，北檢於2024年1月將他起訴，但涂誠文目前仍逍遙法外，近日還牽扯出3名警員金流與他有關而遭控洗錢，檢方訊後將3人依50萬元交保。

國寶集團總裁朱國榮因以人頭戶炒股遭判刑8年，而他棄5億保金潛逃，目前可能落腳莫斯科。（圖／報系資料照，CTWANT合成）

▲國寶集團總裁朱國榮因以人頭戶炒股遭判刑8年，而他棄5億保金潛逃，目前可能落腳莫斯科。（圖／資料照／CTWANT提供）

二、「殯葬大亨」朱國榮

國寶集團總裁朱國榮擁有百億身家，卻在2011年到2013年間，遭控以人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，一審認定其大賺6億元，高等法院則認為其實際獲利不到1億，2023年依證券交易法判處他有期徒刑8年。

而全案纏訟多年，朱國榮累積交保金超過5億元，他2023年8月卻未按時到信義分局三張犁派出所報到，警方延遲4天後才通報，朱國榮則在遊艇租賃業者周哲男及船商鍾明華等10人幫助下偷渡出海。

朱國榮帶著年紀可當他女兒的女友陳宛暄，展開為期20多日的2萬5559公里大逃亡，途中行經菲律賓、萬那杜，最終落腳莫斯科，目前則行蹤不明，而2人也做好終生不回台灣的準備，使用海外資金持續逍遙。

「百億賭王」林秉文涉洗錢和詐欺遭起訴，他則棄保潛逃，甚至在臉書上與立法委員徐巧芯嗆聲。（圖／翻攝林秉文臉書）

▲「百億賭王」林秉文涉洗錢和詐欺遭起訴，他則棄保潛逃，甚至在臉書上與立法委員徐巧芯嗆聲。（圖／翻攝林秉文臉書）

三、「百億賭王」林秉文

「PGTalk」負責人、有「百億賭王」封號的林秉文涉及88會館地下匯兌案，其在該案中扮演3方支付業者角色，日前遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，並以300萬元交保，他卻在2024年12月5日開庭時失聯，地檢署調查後確認林秉文棄保潛逃。

而林秉文出境後，1月8日還在臉書發文，稱自己逃亡是因有太多事情需要處理，並隔空喊話爆料他與陸委會副主席歡唱的立委徐巧芯，稱「如果你們這些藍粉、白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我選擇魚死網破。」甚至反嗆徐巧芯「回來時間我決定」，行徑極為囂張。

「金圓互助會」董事張美嬌吸金65.7億元，卻在檢調查緝時潛逃，目前可能落腳廣東窩藏。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）

▲「金圓互助會」董事張美嬌吸金65.7億元，卻在檢調查緝時潛逃，目前可能落腳廣東窩藏。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）

四、「吸金65億」張美嬌

鼎立集團總裁秦庠鈺在2007年至2010年間，成立「金圓互助會」，由張美嬌擔任董事招攬下線，宣稱是新型合會，以各種投資案吸引民眾加入，並主打平均年利率高達32.84%至72%的超高回饋，超過1.6萬人趨之若鶩，總吸金金額高達136億元。

而張美嬌在當中可謂「功不可沒」，她在2007年11月2010年8月擔任董事期間，共計吸金65億7885萬元，卻在檢調查緝時潛逃，目前可能位置則在廣東省珠海市。

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