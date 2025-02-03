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洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

近期網路上常聽到的「肯掐那」音樂其實不是韓文歌，是由越南男饒舌歌手7dnight創作的歌曲〈Không Sao Cả〉，魔性旋律搭配簡單手勢舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／aespa_offical、翻攝自Instagram／37s.7dnight）

▲近期網路上常聽到的「肯掐那」音樂其實不是韓文歌，是由越南男饒舌歌手7dnight創作的歌曲〈Không Sao Cả〉，魔性旋律搭配簡單手勢舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／aespa_offical、翻攝自Instagram／37s.7dnight）

圖文／CTWANT

每隔一段時間網路上都會有流行的音樂，最近各大短影音平台經常聽到「肯掐那叮叮叮叮叮」，超魔性旋律搭配簡單手勢舞，有許多韓國藝人或台灣網紅都跟著跳。外界聽到「肯掐那」是韓文沒關係的意思，都好奇是哪首韓文歌，沒想到這首歌是來自越南的男饒舌歌手7dnight創作的歌曲〈Không Sao Cả〉，歌詞真相更是催淚。

「肯掐那叮叮叮叮叮」這段魔性旋律近期在網上爆紅，一堆人跟著跳舞翻拍，原本大多數人聽到「肯掐那」以為是韓文歌，其實這是一首越南歌曲〈Không Sao Cả〉，由越南籍男饒舌歌手7dnight參加嘻哈音樂節目《Rap Việt 2024》時創作的，因為洗腦旋律和他在舞台上的感染力，意外成為節目比賽的黑馬。

〈Không Sao Cả〉這首歌曲，據音樂串流平台Spotify統計，已經登上18個國家的熱門排行榜，且各大影音平台也都持續有人翻拍跳「肯掐那」的影片。

有越南媒體報導指出，7dnight的音樂路其實不容易，他天生殘疾、左手只有2根手指頭，原因是祖父參與越戰時接觸化學藥劑，導致染上遺傳疾病。不過7dnight不氣餒，想藉由音樂傳遞正能量，在他還沒爆紅前，曾經到韓國工作，白天當搬運鋼筋的工人，賺取生活費和製作音樂的錢，晚上再全心投入他的音樂世界，所以才會在歌詞中加入韓文的「괜찮아」（沒關係）。

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