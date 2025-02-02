陸女過年帶男友回家「意外撞臉媽媽」！全場看傻：要不要驗DNA？

▲中國河南省一名女子帶著男友回老家過年，才發現男友與媽媽意外「撞臉」。3個人站在一起拍照時，感覺男友才像媽媽親生的，自己在照片裡看起來就像個兒媳婦。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

中國河南省一名女子近日在網路上分享，自己帶著男友回老家過年，才發現男友與媽媽意外「撞臉」，3個人站在一起拍照時，感覺男友才像媽媽親生的，自己在照片裡看起來就像個兒媳婦。

近日，一則有趣短片在中國網路上爆紅，河南省周口市一名女網友在網路發布影片稱，自己今年春節帶著祖籍山東省棗莊的男友一起回老家過年，沒想到男友跟媽媽站在一起，竟然意外「撞臉」，嚇得她驚呼「也太像了吧？髮型、眼睛、鼻子、嘴」，還好笑表示：「我親弟弟跟我媽站一起，都沒有我男朋友像。」至於她自己，「我們3個站在一起拍照時，感覺男友才像媽媽親生的，我在照片裡看起來就像個兒媳婦。」

▲女子表示，自己親弟弟（左）與母親站一起，看起來也沒有男友像親生的。（圖／翻攝微博）

仔細一看，這名女子的母親與男友，臉型、五官上確實有幾分相似，尤其臉上溫和的笑意，更是如出一轍，難怪乎讓不少人都覺得有幾分巧合的「母子相」。

對此，網友們紛紛吐槽：「去驗個DNA吧？不要真有血緣關係」、「女生是按照媽媽的臉在找男朋友嗎？」、「以後在外地想媽了，就抱著男朋友啃一口。」還有網友羨慕表示，「就憑這長相，這丈母娘見了女婿也沒有刁難的道理。」

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