到紫南宮借600元發財金　他還錢時問櫃台「可以找嗎」…全場看傻眼

▲過年前許多民眾都會到廟借發財金，不少人借金投資創業有成後，便還款答謝。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

過年前許多民眾都會到廟借發財金，不少人投資創業有成後，便還款答謝，然而有網友分享，去年他跟朋友去紫南宮借了發財金600元，今年還錢的時候跟櫃台說，沒零錢只有1000元，可以找錢嗎，讓一旁的朋友不知道要說什麼，網友看了也傻眼「這個樣子想發財可能你要輪迴好幾世才可能」。

該名網友於日前在臉書社團「匿名3公社」發文指，去年跟朋友去紫南宮借了發財金600元，今年還錢的時候，他跟櫃台說，沒零錢只有1000元，可以找400元嗎，一旁的朋友當下傻眼說「我這輩子沒遇過你這種摳仔人」，他則不解的問「欠債還錢還算摳喔」？

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此文一出，網友不禁搖頭「這個樣子想發財可能你要輪迴好幾世才可能」、「一般來說都會添一些，很少人原金歸還。借你一年了，半毛利息不收。」、「你注定賺不了大錢」、「妳應該還要跟廟方要您來的路程油錢，還有飲料費，對了，喪葬費也順便」。

2024年有一名陳姓建商，向紫南宮借金600元後，一次就還了320萬元，高達5300多倍，是去年最高單筆還金，至於2025年至今，借出的發財金也突破4000萬元。

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