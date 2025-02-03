嗯嗯不出來「蛇」麼回事！年後很不順？營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你輕鬆回歸

▲營養師NutureFit推薦「AB優酪乳＋輕食菜單」，幫你輕鬆回歸。（圖／營養師NutureFit提供）



消費中心／綜合報導

今年過年假期長達九天，大家是不是都過得超盡興？大魚大肉、熬夜追劇，徹底放飛自我，連飲食和作息都亂成一團。然而假期一結束，你卻發現某個煩惱悄悄找上門：上班上課第一天，困在廁所裡久久不能自己！努力半天卻毫無成果，很想用力產出什麼，卻不知道卡在哪裡找不到出口。說的不是你的社畜人生，而是你的新陳代謝困境，那種無處宣洩的卡卡感，簡直比假期結束還令人崩潰；別讓身體在新年開始，就吵著罷工吃不消，你需要收心菜單！

營養師的年後收心菜單，關鍵是AB優酪乳！

過年吃得開心，年後卻要為健康「還債」，這幾乎是許多人一年難逃一次的宿命，但其實今年有機會擺脫這個循環，營養師NutureFit指出，節日期間餐餐美食重口味，飲食過度、作息混亂，對身體造成很大壓力，難怪體內新陳代謝會變卡。面對這種情況，NutureFit分享了5組年後輕食菜單，利用便利超商就買得到的茶葉蛋、雞胸肉、沙拉、水果等，做出兼顧滿足感與健康的一餐300大卡輕食菜單。不過，他強調這其中的關鍵還是要搭配AB優酪乳，補充了好菌與營養素，才能幫助身體徹底「大掃除」，告別穢物堆積跟過多的垃圾說再見。

▲營養師NutureFit分享輕食組合。（圖／營養師NutureFit提供）



AB優酪乳的神隊友，「雷特氏B菌」助你打通關！

為什麼是AB優酪乳？秘密就藏在其中的「雷特氏B菌」！這種優質功能菌種是在1992年，統一研究人員費時3年尋遍世界菌種，才發現了活力好菌「雷特氏B菌」，它能順利通過胃酸與膽酸的雙重考驗，而且存活率99.9%，讓體內隨時補充好菌，幫助維持消化道機能。

AB優酪乳每毫升含1億個以上活性乳酸菌，不只有好菌幫助順暢減輕負擔，還含有蛋白質與鈣質，補充人體每日所需營養，一瓶下肚，不僅讓你的體內「舒適開闊」，還能打擊你不需要的髒東西，把卡卡的困擾徹底掃地出門；「嗯嗯」順利，從內到外煥然一新。

用AB優酪乳迎接「蛇」新人生，健康狀態大躍進！

年後收心，別只忙著調整心情，更別忘了讓身體也回歸正軌！統一AB優酪乳就是你的新年健康神隊友，搭配營養師NutureFit的年後收心輕食菜單，讓你如有「蛇」助，健康與消化都能出「蛇」入化、新的一年嘶嘶如意。消化順暢、氣色自然好，不僅開工同事們一見到你會驚呼「狀態超好！」，連你都會對自己滿意得不得了。今年，就讓體內通暢、心情舒爽成為最佳開場，天天喝統一AB優酪乳健康滿分地迎接每一天！