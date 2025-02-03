兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

▲兒子春節還要工作，司機員媽媽到車站親送便當，場面超溫馨。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

網搜小組／趙蔡州報導

為了讓民眾可以回家過年，許多客運、台鐵人員春節期間仍必須堅守崗位。有網友1月31日搭乘台鐵時，看見有司機員的媽媽趁列車停靠期間，將熱騰騰的便當交給司機員，場面讓他直呼「實在溫馨」，照片曝光後立刻引發網友熱議，甚至釣出司機員本人回應。

原PO在臉書社團「鐵道文化之旅」貼出照片，他1月31日搭乘台鐵時，看見一名司機員的媽媽在站務人員陪同下，將熱騰騰的便當交給正在等候發車的司機員，兩人還開心地聊一了下，場面相當溫馨。照片也可以看見，司機員接過便當時，對著媽媽露出開心的笑容。

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▲照片釣出疑似司機員本人回應。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

照片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「謝謝你們新年仍然堅守崗位，帶大家返鄉及旅遊，辛苦了」、「我小時候也曾和弟弟在月台拿年夜飯便當給當列車長值班經過的爸爸」、「年節期間，加班辛苦了」、「溫馨的一幕，謝謝媽媽及司機員為南北遊子返鄉的付出」。

貼文甚至釣出司機員本人回應，「這個是我本人，母親大人親自手作帶來車站，謝謝大家，謝謝攝影師，新年快樂，祝大家旅途愉快，其他網友看了他的留言後紛紛回覆，「大多數人休假，你上班，該謝謝你」、「新年快樂，偉大的駕駛員辛苦了」。