　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

▲▼司機員媽媽送便當。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

▲兒子春節還要工作，司機員媽媽到車站親送便當，場面超溫馨。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

網搜小組／趙蔡州報導

為了讓民眾可以回家過年，許多客運、台鐵人員春節期間仍必須堅守崗位。有網友1月31日搭乘台鐵時，看見有司機員的媽媽趁列車停靠期間，將熱騰騰的便當交給司機員，場面讓他直呼「實在溫馨」，照片曝光後立刻引發網友熱議，甚至釣出司機員本人回應。

原PO在臉書社團「鐵道文化之旅」貼出照片，他1月31日搭乘台鐵時，看見一名司機員的媽媽在站務人員陪同下，將熱騰騰的便當交給正在等候發車的司機員，兩人還開心地聊一了下，場面相當溫馨。照片也可以看見，司機員接過便當時，對著媽媽露出開心的笑容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼司機員媽媽送便當。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

▲照片釣出疑似司機員本人回應。（圖／翻攝自臉書／鐵道文化之旅）

照片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「謝謝你們新年仍然堅守崗位，帶大家返鄉及旅遊，辛苦了」、「我小時候也曾和弟弟在月台拿年夜飯便當給當列車長值班經過的爸爸」、「年節期間，加班辛苦了」、「溫馨的一幕，謝謝媽媽及司機員為南北遊子返鄉的付出」。

貼文甚至釣出司機員本人回應，「這個是我本人，母親大人親自手作帶來車站，謝謝大家，謝謝攝影師，新年快樂，祝大家旅途愉快，其他網友看了他的留言後紛紛回覆，「大多數人休假，你上班，該謝謝你」、「新年快樂，偉大的駕駛員辛苦了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男開車追撞女騎士當場失去生命跡象　驚險瞬間畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

彰化清水岩寺國運籤「抽到中下籤」　廟方：主事者身段應柔軟勿自負

年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

黑熊568未曝光故事！中槍長眠後⋯「牠還相信人類，沒有恨」

悲報！橫濱家系「大和家南港店」結束營業

228連假「每天0～5時國道免收費」　7大疏運措施出爐

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵暢遊全桃園

2025台灣燈會桃園YouBike部分場站營運調整

川普對中加墨關稅措施沒給搶運機會　上半年恐淡季更淡

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

俄羅斯自主研發賽車「Lada Iskra登場」！引擎升級＋底盤重新調校

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

國1銅鑼段轎車衝撞路燈！駕駛躺草地不起　車頭全毀輪胎噴飛

生活熱門新聞

全台有雨！　下最大地區曝

洩慾完「老公就去找婆婆」！人妻忍6年崩潰

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

「下周地獄連上6天班」他卻無法請假：真的很不爽

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　網公認：這種店就是穩

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

港務公司年後徵才228人「起薪最高56K」　長榮航空招募百名地勤

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

麥當勞得來速「出示VIP小卡」他問1句全場超尬

橫濱家系「大和家南港店」結束營業

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

更多熱門

相關新聞

妹子「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了　

妹子「春節1服務」8天爽賺6.8萬！　一票人驚呆了　

春節假期即將結束，有些人已經趁機賺得盆滿缽滿。大陸一名女網友近日在社交平台曬出餵貓工作排班表，稱其在春節期間上門餵貓，可收入人民幣1.5萬元（約新台幣6.8萬元）。根據原PO曬出的班表，從1月27日至2月3日，她每天都有10餘家訂單，最多的時候一天有20家。

快訊／大罷免開跑！　破18選區民團明準時送件拼罷免藍委

快訊／大罷免開跑！　破18選區民團明準時送件拼罷免藍委

收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

春節機場接送「司機狂擦綠油精」　客嚇壞接手！結局超荒唐

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

關鍵字：

台鐵春節

讀者迴響

熱門新聞

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

大樂透1.59億頭獎一注獨得！獎落台中

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

40年老屋住10年！屋主含淚售「下秒爽笑了」

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

高雄店家「抽獎藏籤」實況主包牌全空

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面