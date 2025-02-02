赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

▲行政院長卓榮泰參香。（資料照／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（2日）赴南投竹山紫南宮參拜，卓致詞時表示，來這裡這裡最大的啟示，就是信任、團結跟念力，台灣目前需要的也是這樣，朝野、社會要互相信任，用更信任的態度關懷對方，把社會團結在一起，國際局勢變化快速，我們要更安定、團結，才能夠保持在國際上領先的重要地位，台灣要比疫情時期更互相信任，才能真正風調雨順、國泰民安。

卓榮泰表示，紫南宮這幾天已經很多信眾來這邊求平安、求發財金，在過年時求發財金，讓新的一年更有發展，大家喜歡這麼做一個是信任、一個是團結，大家互相信任，人非常多但秩序很好，每個人充滿笑容、互相關懷，這就是信任跟團結，新的一年發展才會成功。

卓榮泰指出，來這裡這裡最大的啟示，就是信任、團結跟念力，台灣目前需要的也是這樣，朝野、社會要互相信任，充滿溫暖，明天開工，不論是朝野、社會各界，能用更信任的態度關懷對方、充實自己，用更團結的意念，把社會團結在一起。

卓榮泰強調，國際局勢變化快速，我們要更安定、團結，才能夠保持在國際上領先的重要地位，最近很多的AI科技正面臨新的力量崛起，如果領先的力量無法一直進步，這些都是很大的威脅，台灣在國際高科技發展有重要領先地位，如果國內無法團結，想保持這股領先就非常費力。

卓榮泰表示，現在開始，台灣要比疫情時期更互相信任，才能真正風調雨順、國泰民安，國家更加團結，大年初五代表賴清德總統，跟所有委員、信眾跟大家說新年快樂，希望未來能支持政府在世界競爭，政府也會保護人民生活平安，新年快樂萬事如意。