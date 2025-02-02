　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

▲▼行政院長卓榮泰大年初一參拜行程。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰參香。（資料照／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（2日）赴南投竹山紫南宮參拜，卓致詞時表示，來這裡這裡最大的啟示，就是信任、團結跟念力，台灣目前需要的也是這樣，朝野、社會要互相信任，用更信任的態度關懷對方，把社會團結在一起，國際局勢變化快速，我們要更安定、團結，才能夠保持在國際上領先的重要地位，台灣要比疫情時期更互相信任，才能真正風調雨順、國泰民安。

卓榮泰表示，紫南宮這幾天已經很多信眾來這邊求平安、求發財金，在過年時求發財金，讓新的一年更有發展，大家喜歡這麼做一個是信任、一個是團結，大家互相信任，人非常多但秩序很好，每個人充滿笑容、互相關懷，這就是信任跟團結，新的一年發展才會成功。

卓榮泰指出，來這裡這裡最大的啟示，就是信任、團結跟念力，台灣目前需要的也是這樣，朝野、社會要互相信任，充滿溫暖，明天開工，不論是朝野、社會各界，能用更信任的態度關懷對方、充實自己，用更團結的意念，把社會團結在一起。

卓榮泰強調，國際局勢變化快速，我們要更安定、團結，才能夠保持在國際上領先的重要地位，最近很多的AI科技正面臨新的力量崛起，如果領先的力量無法一直進步，這些都是很大的威脅，台灣在國際高科技發展有重要領先地位，如果國內無法團結，想保持這股領先就非常費力。

卓榮泰表示，現在開始，台灣要比疫情時期更互相信任，才能真正風調雨順、國泰民安，國家更加團結，大年初五代表賴清德總統，跟所有委員、信眾跟大家說新年快樂，希望未來能支持政府在世界競爭，政府也會保護人民生活平安，新年快樂萬事如意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「月薪4萬5」給爸媽紅包要多少？于美人給答案　網笑：會被罵
快訊／《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！
快訊／確定了！　胡金龍季後引退
唐西奇無緣113億NBA史上最大約！　杜蘭特表情驚呆
台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　在地員警擔憂1事
費城空難7死！　最後通話錄下駕駛艙「痛苦呻吟」
快訊／台南市規模3.4地震　3縣市有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開工不平靜！中午17架次共機出海擾台　配合共艦「聯合戰備警巡」

赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

專訪／解密國民黨戰神小編面紗　酸柯建銘、嗆青鳥「流量暴增」

與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱「國安危機」：台灣無法僥倖

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

行政院今送選罷法覆議案　提案藍委許宇甄嗆：注定再次失敗！

被捕捉喊妻子「寶貝」閃到粉絲　黃國昌這樣解釋

罷免連署夯！洪孟楷怒秀政績　轟政院凍結地方補助「政治勒索」

高雄點將／財劃法、總預算案狂燒　柯志恩拚高雄民心成綠箭靶

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

開工不平靜！中午17架次共機出海擾台　配合共艦「聯合戰備警巡」

赴紫南宮參拜　卓榮泰：朝野互相信任團結才能國泰民安

專訪／解密國民黨戰神小編面紗　酸柯建銘、嗆青鳥「流量暴增」

與林月琴「史努比+飛機」建立好交情　許智傑再曝至少7新航線進高雄

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱「國安危機」：台灣無法僥倖

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

行政院今送選罷法覆議案　提案藍委許宇甄嗆：注定再次失敗！

被捕捉喊妻子「寶貝」閃到粉絲　黃國昌這樣解釋

罷免連署夯！洪孟楷怒秀政績　轟政院凍結地方補助「政治勒索」

高雄點將／財劃法、總預算案狂燒　柯志恩拚高雄民心成綠箭靶

2025年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包　漢來海港平日享8折

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

庫斯克州校舍遭襲釀4死4傷！　俄烏互控殺害平民

川普2.0注入強勁動力　重啟經濟奇蹟的「樂觀前景」

福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他

《繁花》10經典金句：首飾跟男人一樣，將就不如不要

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

餅總新年許願「六蛇成功」　郭俊麟祝福全部隊友骰到六

張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台

24hrs不打烊！屏東潮州年街市集湧30萬人　警開574張違停紅單

政治熱門新聞

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

吳靜怡罷芯遭警跟蹤　蔣萬安力挺警察表態

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

蔡英文登《泰晤士報》　「這是我讓川普站在我這邊的方式」

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

吳志中：若台灣遭侵略全世界工廠將停擺

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆

罷免連署夯！　洪孟楷怒秀政績嗆政院

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

更多熱門

相關新聞

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱國安危機

川普擬對台晶片加徵關稅　藍委稱國安危機

美國總統川普啟動關稅戰，2月1日起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，並點名美國有98%晶片生意跑到台灣。國民黨立委李彥秀今（2日）分析，除了貿易戰、科技戰與地緣戰三大面向，後續可能還有影響更大的「匯率戰」，即使台積電具有轉嫁能力，但通膨的壓力最後將傷害美國終端消費者，更可能進一步擴散影響全球消費力，且因台灣對美順差已創648億美元的歷史紀錄，在「貿易戰」上恐也無法僥倖。

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

東郡大山8山友失溫求救！黑鷹直升機馳援送醫

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

為「除銹」添柴火　高嘉瑜再槓李彥秀：美、中破億豪宅錢哪來？

政院今送選罷法覆議案　提案藍委嗆注定失敗

政院今送選罷法覆議案　提案藍委嗆注定失敗

罷免連署夯！　洪孟楷怒秀政績嗆政院

罷免連署夯！　洪孟楷怒秀政績嗆政院

關鍵字：

卓榮泰行政院長南投紫南宮國民黨民進黨民眾黨罷免

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

買新車「最討厭業務送什麼」

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面