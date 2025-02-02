侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」　全場吵翻：不如別包

▲原PO給姪子紅包，結果孩子看到金額馬上變臉了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年包給讀國小的孩子，多少才算合理？一名網友透露，姊姊的孩子目前讀小學，而今年他包了200元給對方，當下孩子一臉燦笑收下，殊不知打開金額一看，下秒卻變臉了，「笑容逐漸變懊嘟嘟」，讓原PO錯愕不已。文章曝光後，全場也吵翻，「200元不如不要包」、「有紅包可以拿就很慶幸了...還嫌棄200元？」

一名網友在臉書《匿名3公社》傻眼直呼「現在是通膨很嚴重嗎？」之所以會樣問，是因為過年包紅包給侄子時，看著孩子一臉開心收下，但看到裡面的金額之後，臉上的笑容逐漸變成懊嘟嘟。

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原PO還說，他今年過年只包200元紅包，而侄子目前讀國小而已，看到孩子的反差這麼大，讓他有點不知所措。

文章曝光後，網友吵翻了，「現在物價，200元真的太少...等於沒有」、「我覺得基本600元」、「我沒收過低於一千的欸」、「200元說真的實在太少，尤其又是你姊姊的孩子，除非她生了5個以上」、「200元能幹嘛 ？30年前我收也沒那麼少」、「200元不如不要包」。

另一派網友則力挺，「收到當下打開？這不是件沒禮貌的事情嗎」、「有紅包可以拿就很慶幸了...還嫌棄200元？等到沒紅包可以拿的時候就要哭了」、「下次記得連包都不要包」、「下次就一元復始萬象更新」、「給小朋友的話確實是200-600元啊，除非是國中以上才會包到千元，不過家庭教育應該沒教到位，不管多少是長輩心意不該表現不滿情緒在臉上，也不該當著面看長輩包多少」。

也有網友直呼，「我家兄弟都有共識，不互相包紅包給小孩」、「我家都說好，國小一律200元，自從說好後，沒人有意見」、「應該設計個小遊戲，加碼獎抽抽樂，我自己是這樣玩」、「包樂透或刮刮樂」。

甚至有苦主分享，「我姊的小女兒更直，國小四要升小五，我包給她6000元，她打開一看就說『阿舅我又不是乞丐』，轉身就跑掉，連我買給她的一大包仙女棒也丟還給我...唉」。