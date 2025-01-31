主動給520紅包測試男友　她「收到1回應」心碎：也想被寵愛

▲男友沒有回包。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

包紅包是新年習俗，紅色象徵喜氣與好運，有些情侶也會包紅包給另一半，一名女網友表示，父母沒有包紅包的習慣，妹妹跟男友抱怨收到2000元紅包，因此想知道男友會不會包給她，轉了兩筆520元的紅包，結果男友沒有回發，讓她很心碎，對此，網友建議她直接說，「男友不會讀心術」。

女網友在Dcard發文，今年父母沒有包紅包，偶然間發現妹妹與男友的對話，妹妹跟男友抱怨，得到2000元紅包，於是打算測試一下男友，特意發了兩個520元的紅包，心想對方至少會回個1314元，結果男友卻只是默默收下，說了一句好棒，沒有要回包的意思。

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原PO期待落空，「算了，新的一年我還是愛我自己好了，還是我發520+520太少了，他不開心了，但我也只是學生，阿算了隨便吧」。她也強調，認同男友沒必要給女友紅包，但她只是想要一個寵的感覺，如果男友包給她，她一定會回包。

貼文曝光，網友認為建議直接說，「想被寵愛並沒有錯，但妳已經成年，要愛，就勇敢表達與爭取」、「寵愛的方式有很多種，又不是只限於紅包」、「我老公也是大木頭，他在看LINE時我直接說我要紅包，叫他LINE紅包給我」、「我女友都直接跟我要，妳也可以試試看跟男朋友直接要」、「想要就直接說呀！我跟男友今年是第三個過年，我每年都有包給他，沒有多少但就是圖一個開心」、「我直接撒嬌跟男友說，我也要紅包」。