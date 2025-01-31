兒月賺8萬拒給紅包「那是我用體力換的」　大姑嘆：要教！兩派吵翻

▲兒子拒絕包給長輩。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會包紅包給自己的父母、公婆或岳父母，有一位人妻表示，兒子出社會賺錢了，但卻沒有包紅包給長輩，這讓阿公和大姑非常不滿，甚至連身為媽媽的她也沒收過，跟兒子提醒還被拒絕，不過阿公只是要個心意，不在意金額，完全不理解兒子的想法。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，兒子月收入高達7、8萬元，但前年卻沒有包紅包給阿公阿嬤。大姑因此抱怨「妳要教兒子包紅包啊」，阿公也不滿，小時候那麼疼這個孫子，長大後連個紅包都收不到。與兒子溝通後，兒子去年勉強包了1200元，但今年又沒包。

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兒子還抱怨，自己賺的錢都是用體力換來的，堅持不包紅包，「我就不想包啊」。原PO無奈表示，公公要的是一個心意，不在乎紅包金額多少，「每過年都搞得我壓力很大，感覺在說我不會教小孩，我真搞不懂兒子的想法」。

貼文曝光，有網友認為在情勒，「話都阿公再說，你確定他真的對孫子好嗎」、「這是全家情緒勒索一個孩子嗎，你們都不覺得丟臉嗎」、「既然金額不重要，就勸一下包200也行」、「看兒子以前收多少紅包，教他禮尚往來」。

但也有人指出，「一個月賺七、八萬了，1200包不出來？坦白說你兒子真的不行」、「現在的小孩自私的多，寧願自己享樂，也不願意付出，管你爸媽說什大道理」、「如果阿公真的很疼他，長大後卻是這樣，那就是你們教育問題了」。