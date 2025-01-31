　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒月賺8萬拒給紅包「那是我用體力換的」　大姑嘆：要教！兩派吵翻

▲▼紅包,紅包袋,蛇年!!!（圖／記者曾筠淇攝）

▲兒子拒絕包給長輩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

每逢農曆春節，許多人都會包紅包給自己的父母、公婆或岳父母，有一位人妻表示，兒子出社會賺錢了，但卻沒有包紅包給長輩，這讓阿公和大姑非常不滿，甚至連身為媽媽的她也沒收過，跟兒子提醒還被拒絕，不過阿公只是要個心意，不在意金額，完全不理解兒子的想法。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，兒子月收入高達7、8萬元，但前年卻沒有包紅包給阿公阿嬤。大姑因此抱怨「妳要教兒子包紅包啊」，阿公也不滿，小時候那麼疼這個孫子，長大後連個紅包都收不到。與兒子溝通後，兒子去年勉強包了1200元，但今年又沒包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒子還抱怨，自己賺的錢都是用體力換來的，堅持不包紅包，「我就不想包啊」。原PO無奈表示，公公要的是一個心意，不在乎紅包金額多少，「每過年都搞得我壓力很大，感覺在說我不會教小孩，我真搞不懂兒子的想法」。

貼文曝光，有網友認為在情勒，「話都阿公再說，你確定他真的對孫子好嗎」、「這是全家情緒勒索一個孩子嗎，你們都不覺得丟臉嗎」、「既然金額不重要，就勸一下包200也行」、「看兒子以前收多少紅包，教他禮尚往來」。

但也有人指出，「一個月賺七、八萬了，1200包不出來？坦白說你兒子真的不行」、「現在的小孩自私的多，寧願自己享樂，也不願意付出，管你爸媽說什大道理」、「如果阿公真的很疼他，長大後卻是這樣，那就是你們教育問題了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美航「罹難者屍體」被安全帶綁在椅子上！　恐怖救援過程曝
快訊／台南驚悚車禍！　機車騎士摔落大排命危
快訊／北雲餐廳爆食物中毒7人就醫！　遭勒令停業
獨／罕見巧合！南部地震波助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」
60萬粉絲樂天女神曾是亞洲小姐！　嘎琳超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

太魯閣號進站爆火花！乘客驚嚇急閃　台鐵：電力接觸線不平整

北雲餐廳疑食物中毒7人就醫　衛生局勒令停業「稽查揪3缺失」

兒月賺8萬拒給紅包「那是我用體力換的」　大姑嘆：要教！兩派吵翻

一波又一波別傻傻分不清　醫曝新款音波、電波、雷神微針差異　

明天各地降雨機率高！下周一「探9度低溫」強烈冷氣團來襲

「G級美妝網紅」1原因宣布下海！AV達人見封面照愣：長不太一樣

獨／罕見巧合！南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

太魯閣號進站爆火花！乘客驚嚇急閃　台鐵：電力接觸線不平整

北雲餐廳疑食物中毒7人就醫　衛生局勒令停業「稽查揪3缺失」

兒月賺8萬拒給紅包「那是我用體力換的」　大姑嘆：要教！兩派吵翻

一波又一波別傻傻分不清　醫曝新款音波、電波、雷神微針差異　

明天各地降雨機率高！下周一「探9度低溫」強烈冷氣團來襲

「G級美妝網紅」1原因宣布下海！AV達人見封面照愣：長不太一樣

獨／罕見巧合！南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

胖貓偷搗蛋！撐起「小短腿」猛抓　得逞後叼戰利品逃跑

香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

初二凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機：早起值得

大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

不想回家過年！陳珮甄出國度假曝「家庭難解心結」：停止內耗

台中消防局斥資350萬添1神器　揪出縱火真相

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

生活熱門新聞

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客：我不是喬骨師

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全怒

9天連假一堆人出國　「京都爆滿人」畫面曝

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

過年走春！「1景點」幾乎全喊雷：真的看不懂

即／基隆、新北萬戶停水！　恢復時間曝

國道3路段「紫爆」最慘時速剩14公里　雪隧北上回堵5.5公里

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

獨爬大霸尖山失聯！山搜專家「見1幕」：是大忌

更多熱門

相關新聞

主動給520紅包測試男友　她「收到1回應」心碎

主動給520紅包測試男友　她「收到1回應」心碎

包紅包是新年習俗，紅色象徵喜氣與好運，有些情侶也會包紅包給另一半，一名女網友表示，父母沒有包紅包的習慣，妹妹跟男友抱怨收到2000元紅包，因此想知道男友會不會包給她，轉了兩筆520元的紅包，結果男友沒有回發，讓她很心碎，對此，網友建議她直接說，「男友不會讀心術」。

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包

趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包

唸完紅包祝福　天使兒「1反應」全場感動

唸完紅包祝福　天使兒「1反應」全場感動

爸媽討12萬紅包「姊姊也有給」　他曝1事喊偏心

爸媽討12萬紅包「姊姊也有給」　他曝1事喊偏心

關鍵字：

兒子紅包家庭矛盾教育問題社會賺錢

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面