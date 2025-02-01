過年一定要給公婆紅包？人妻曝拒給原因：像變相討錢

▲人妻求助過年一定要給公婆紅包嗎，她覺得給紅包本來就是看人心意，結果到了夫家卻變成一種規定，很像變相討錢。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

過年發紅包是台灣傳統習俗。有一名女網友求助，她跟老公剛結婚，今年是第一次去公婆家過年， 老公過往有習慣包給爸媽，但她卻相當猶豫，除了自家沒有包紅包的習慣外，加上公婆對她也有些吝嗇，所以想詢問大家「過年一定要包紅包給公婆嗎？」貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她跟老公剛結婚，一起過年也是第一次，很多事情都不知道，老公說自從他出社會以來，每次過年都會給父母紅包，如果沒有包感覺不太好，因為其他手足都有包，「但老公以前算是被窮養大的，公婆不怎麼重視他直到老公一路升官加薪後，公婆才什麼費用都要我跟老公幫忙」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且公婆對她也有點一毛不拔，公婆幾乎都沒有送過她什麼東西，反而她偶爾會買魚、肉或補品給公婆，現在知道過年還要給紅包，讓她心裡很不平衡。

她還說，自己娘家是可包可不包，父母收到還會退回的那種，她覺得給不給紅包本來就是看人心意，結果到了夫家卻變成一種規定，感覺公婆變相討錢，所以想詢問大家「過年一定要包紅包給公婆嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人建議，「我是以夫妻共同為名義一起包，然後私下各自負責各自的父母親戚」、「老公包給婆婆，我包給我娘家爸媽，自己負責自己爸媽」、「夫妻名義合包，然後各自負責」，但也有人說，「我是覺得各自父母各自負責，如果我先生對我包紅包給娘家有意見，我會覺得很不滿」。