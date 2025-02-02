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社會 社會焦點 保障人權

狠心工頭犯案時序曝！推小工摔下樓昏迷　車上補5刀索命丟山區

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲方姓男子向工頭索討工資，竟遭殺害棄屍山區。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了4500元的工資找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，施男還搶走方男身上20萬元金飾變賣後逃逸，最後在南投落網，檢、警調查後發現，施男和方男在鳳山透天工地談判時，見方男身上粗大的金項鍊價值不斐起了貪念，趁方男下樓時從背後偷襲將他推下樓梯，害方男摔昏，後來開車載方男離開時，竟發現方男尚有氣息，於是在車上又補了5刀殺害方男，最後才載到屏東滿州山區丟棄，手段十分兇殘。

檢、警在昨（1）日相驗時，發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部，而且生前和死後都有骨折的現象，因此懷疑方男生前就被施男推下樓受傷。

全案是因方姓男子在27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，經過初步調查，方男是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，而這部車輛的駕駛者是方男的老闆施男，兩個人日前因為一天半的工資4500元問題起了爭執。

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺害方姓男子的施姓工頭手段殘忍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組調查，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋子二樓就債務問題進行溝通，施男不但不願還4500元工資，還希望方男再借他錢進料，等工程結束再一起還錢，遭方男拒絕，兩人起了口角衝突，此時施男見方男脖子上有粗大的金項鍊，因此起了貪念，兩人下樓時，方男走在前方，施男趁方男不注意，將方推下樓，害方摔昏迷，施男再將方男拖上休旅車離開。

施男開車返回左營住家途中，方男甦醒過來，施男持水果刀朝著方的頭部猛刺5 刀，殺害方男，並順便洗劫方男的金飾，拿去變賣20多萬，隨後再將方男載到屏東滿州丟棄。

施姓工頭行兇後，大年夜（1月28日）晚上還回到左營的家中，若無其事的吃年夜飯，飯後向老婆表示「外面欠了很多錢要跑路」，想約老婆一起跑路，但老婆因為有正當工作而拒絕，施男於是自行開車離開，最後一路往北逃逸，最後1月31月在南投落網，也坦承殺害方男。

檢、警今日進行相驗，家屬悲痛到場，痛批兇手太殘忍，應該「一命換一命」，而初步相驗結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部，警方依殺人罪及強盜罪將施男移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為施男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押獲准。

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