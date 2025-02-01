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社會 社會焦點 保障人權

快訊／顧家男討3千被工頭殺害棄屍　相驗結果曝：刀傷集中頸部

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄方姓男子失蹤5天後，被發現棄屍在屏東滿州。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了3000元的工資找施姓工頭（51歲）索討，不料卻遭施男殺害棄屍屏東滿州山區，檢、警在今（1）日進行相驗，初步相驗結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部，詳細死亡原因要等法醫解剖鑑定報告出來才會知道。

高雄方姓男子27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，據了解，方姓男子是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，根據家屬說法，方平常十分顧家，他所搭的車子，駕駛者是他的老闆，兩個人日前因為工資問題起了爭執。

據指出，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋內就債務問題進行談判，疑似因此起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用休旅車將方男載到屏東滿州丟棄，不過，方男是死後遭棄屍還是重傷遭丟棄後才死亡？仍有待檢方進一步調查釐清。

▲失蹤方姓男子2年前照片，失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲失蹤方姓男子最後身影，現在已經成了冰冷遺體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，行兇施姓工頭（51歲）在鳳山殺害方男後，載往屏東滿州棄屍，在大年夜（1月28日）晚上還回到左營的家中，若無其事的吃年夜飯，飯後向老婆表示「外面欠了很多錢要跑路」，想約老婆一起跑路，但老婆因為有正當工作而拒絕，施男於是自行開車離開，最後一路往北逃逸，最後1月31月在南投落網。

檢、警今日進行相驗，家屬悲痛到場，痛批兇手太殘忍，應該「一命換一命」，而初步相驗結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，詳細死亡原因要等法醫解剖鑑定報告出來，後續將依殺人罪及強盜罪偵辦中。

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