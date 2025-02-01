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社會 社會焦點 保障人權

快訊／狠心工頭為3千債務殺護家工人　涉殺人、強盜遭聲押

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的施姓工頭遭聲押。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了3000元的工資找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，施男還搶走方男身上20萬元金飾變賣後逃逸，最後在南投落網，檢、警在今（1）日進行相驗，初步相驗結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部，警方依殺人、強盜等罪將施男移送，檢察官複訊後，向法院聲請羈押。

高雄一名方姓男子在27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，據了解，方姓男子是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，根據家屬說法，這部車輛的駕駛者是方男的老闆施男，兩個人日前因為工資問題發生爭執。

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲方姓男子失蹤5天後，被發現遭殺害棄屍在屏東滿州山區。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據指出，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋內討論債務，疑似因此起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用休旅車將方男載到屏東滿州丟棄，過程中還搶走方男身上20萬元的金項鍊和戒指，拿去變賣，不過，方男是死後遭棄屍還是重傷遭丟棄後才死亡？仍有待進一步調查釐清。

據了解，行兇施姓工頭（51歲）在鳳山殺害方男後，載往屏東滿州棄屍，在大年夜（1月28日）晚上還回到左營的家中，若無其事的吃年夜飯，飯後向老婆表示「外面欠了很多錢要跑路」，想約老婆一起跑路，但老婆因為有正當工作而拒絕，施男於是自行開車離開，最後一路往北逃逸，最後1月31月在南投落網，也坦承殺害了方男。

檢、警今日進行相驗，家屬悲痛到場，痛批兇手太殘忍，應該「一命換一命」，而初步相驗結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部，警方依殺人罪及強盜罪將施男移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為施男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向橋頭地院聲請羈押。至於死者身上的骨折，是否被從樓上推下墜樓導致，有待進一步調查。

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