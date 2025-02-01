高雄男討3千薪水！工頭突掏水果刀殺了他　命案第一現場曝光

▲失蹤方姓男子最後身影，現在已經成了冰冷遺體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了3000元工資，找施姓工頭（51歲）要債，不料卻失蹤5天，家屬PO尋人，最後方男被發現遭棄屍在屏東滿州山區，據了解，方男是到楠梓區一家保齡球館找施男後，上了施男的車，兩人一路開到鳳山一處工地透天民宅，兩人疑似在工地內起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用車載到屏東滿州棄屍。

據了解，行兇施姓工頭（51歲）僅為了3000元就謀財害命，但施男殺了方姓男子後，還拿走他價值約20萬元的項鍊、戒指等金飾變賣，後來才展開逃亡。

高雄一名方姓男子在27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，但壞消息在1月31日傳來，方姓男子的屍體被棄置在滿洲，涉嫌行兇的施姓男子已經在台中落網。

▲高雄方姓男子失蹤5天後，被發現棄屍在屏東滿州。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，方姓男子是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，根據家屬說法，這部車輛的駕駛者是方男的老闆，兩個人日前因為工資問題起了爭執。

據指出，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋內就債務問題進行談判，疑似因此起了口角衝突，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用休旅車將方男載到屏東滿州丟棄，不過，方男是死後遭棄屍還是重傷遭丟棄後才死亡？仍有待檢方進一步調查釐清。