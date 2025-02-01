男失蹤5天棄屍屏東滿州　不只3千債務！工頭還搶走他20萬項鍊戒指

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市方姓男子（61歲）失蹤5天，家屬PO尋人，最後卻等到一具冰冷遺體，讓家屬真的無法接受，第一時間傳出行兇施姓工頭（51歲）僅為了3000元就謀財害命，但據了解，施姓嫌犯殺了方姓男子後，還搶走他價值約20萬元的項鍊和戒指，先去變賣才開始逃亡。

▲高雄方姓男子失蹤5天後，被發現棄屍在屏東滿州。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄一名方姓男子在27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，但壞消息在1月31日傳來，方姓男子的屍體被棄置在屏東滿洲，涉嫌行兇的施姓男子已經在台中落網。

▲失蹤方姓男子最後身影，現在已經成了冰冷遺體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

方姓男子27日搭上一部車輛後就消失不見，根據家屬說法，這部車輛的駕駛者是方男的老闆，兩個人日前因為工資問題起了爭執，結果當天上了老闆車輛後就失聯。

據了解，家屬向警方透露施男是方男的工頭，方男曾去工作了1天半，施男卻沒給3000元工資，方男對此十分在意，多次索討卻無果，是否因此引發殺機仍有待進一步釐清。

據指出，施男在外有不少債務，而他在行兇後，涉嫌拿走方男身上的金飾變賣，追查後發現變賣的金額多達20多萬，也懷疑可能是引發殺機的原因之一。