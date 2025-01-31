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狂賊偷刮刮樂中2900元當場兌現　繼續在彩券行試手氣這下慘了

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲警方調查過程中，發現劉男居然還待在店裡，疑似想要繼續玩刮刮樂，警方遂以現行犯將他逮捕。（圖／截取自社會事新聞影音）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名丁姓女子昨天（30日）前往彩券行試手氣，過程中她將7張面額500元、還未刮開的刮刮樂，短暫放置在店內的桌子上，才轉過身竟不翼而飛，案經警方調閱店家監視器，發現是1名劉姓男子趁丁女不注意，將7張刮刮樂拿去櫃檯兌獎，還中了2900元，且劉男案後竟還留在店裡，疑想繼續刮刮樂，遭警方以現行犯逮捕。

警方調查，丁女（27歲）昨天晚間9時許，與親友到台中市南屯區黎明路上的公益彩券行玩刮刮樂，丁女等人買了數張刮刮樂，其中數張刮出彩金，丁便決定先到櫃檯兌換獎金，並把剩餘的7張還未刮開的500元面額刮刮樂暫放在桌子上，準備回頭再來刮，沒想到返回桌子時，卻發現刮刮樂竟然不見了。

丁等人立刻請店家調閱監視器，發現1名男子順手牽羊，將刮刮樂的條碼處刮開，到櫃檯處兌獎，並將中獎所得2900元據為己有。

丁女隨即報案，警方到場再次查看監視器，確認劉姓犯嫌（61歲）犯行屬實，且調查過程中，發現劉男居然還待在店裡，疑似想要繼續玩刮刮樂，警方遂以現行犯將他逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於刮中的2900元，劉已歸還丁女。

台中市第四警分局長陳祥麟呼籲，春節期間許多民眾會購買刮刮樂試手氣，應 留意財物安全，避免因一時疏忽遭竊，尤其在彩券行內人流眾多，刮刮樂未刮開前與現金無異，務必妥善保管，以免影響過年好心情。如發現可疑人士，可立即播打110報案專線求助，以確保自身財產安全。

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