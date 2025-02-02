正月初五迎財神！錢母、供品這樣準備小錢變大錢　這一天千萬別小氣

▲初五迎財神。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／台北報導

大年初五，俗稱「破五」，象徵著年節禁忌全面解除，南方更稱其為「隔開」，意味著春節假期的結束，其實這一天也是迎財神的好時機中！華易經天書三式協會創會理事長邱金漢老師，多年鑽研民俗文化與易經，老師特別提醒初五迎五路財神，是年節期間最後一個招財的機會，邱金漢老師建議，除了準備供品外，更重要的是以誠心、恭敬的心態來迎接財神，在日常生活中保持積極樂觀的心態，才能更好地吸收這一天的吉利能量，讓財運亨通一整年。

古人相信初五是財神的誕辰，因此各地流傳著熱鬧的「接財神」或「搶路頭」習俗。從子夜開始，家家戶戶便準備糕果、祭牲、香燭等供品，敲鑼打鼓虔誠祭拜，祈求財神賜福，南方地區的祭財神習俗尤為盛行，北方地區也同樣重視這一天的迎財神儀式。

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傳說中的「五路財神」指的是戶神、門神、灶神、行神和土神，象徵著東西南北中五個方位，寓意財源廣進。而民間普遍祭拜的財神，則包括文財神（如比干、文昌帝君）和武財神（如關聖帝君、趙公明），以及趙公明麾下的四位部將，合稱「五路財神」。 此外，土地公、財帛星君等也都被視為財神。

北部知名財神廟包括松山霞海城隍廟、新北中和烘爐地、石碇五路財神廟、金山財神廟，中部知名財神廟則有台中武德廣天宮、竹山紫南宮、北港武德宮，南部知名財神廟有高雄苓雅區關帝廟、屏東車程福安宮，可準備供品、金紙、錢母祭拜財神，供品建議準備5種水果，錢母放在供桌上則有小錢滾大錢、賺更多錢的意涵。

迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳多放一些甜貽糖果，供來訪親友客人吃個甜、分享甜頭，在大方分享、廣結善緣之下，除了能幫助新年的財運亨通之外，財神也會因你的大方而靠近你， 但如果在迎神這天太過小氣，財神反而會不願靠近你，甚至因吝嗇而遠離你，不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。